Группа «ВИА ГРА» перемыла косточки всем украинским звездам (ФОТО)

Сперва за кулисами Вера Брежнева встретилась со своей знакомой – танцовщицей из балета «А-6». Вера похвасталась, что дела у нее как всегда отлично. «Правда, с дочкой вижусь не так часто, как хотелось бы…». Потом давние знакомые обсудили Лилю Подкопаеву. «Неделя прошла после родов, а выглядит она просто супер!», - отвесила Вера спортсменке комплимент. Когда за работу принялись гримеры, внимание Веры переключилось на Марийку Бурмаку. «Ничего себе пропала! Вся страна стоит на ушах, а она в Египте с каким-то шейхом шляется!», - раздраженно прокомментировала Брежнева последние новости страны. Как ни странно, но массовка встретила артисток без особого энтузиазма. Вялое приветствие троицы на фоне выкриков «Гайтана – вы лучшая» (певица записывала свою песню перед выходом «ВИА ГРЫ») сразу же испортили звездному трио настроение, возможно, это и сказалось на качестве их работы. В центр сцены решили поставить Олю Корягину (чтобы укрепить утверждение о том, то девушку никто из коллектива выгонять не собирается), старожилы проекта – Вера и Альбина – расположились по бокам. Перед началом выступления, Вера напоминала коллегам кто, в какую сторону и как должен двигаться. Но танцы у девушек получились очень странные. Как ни пытались они естественно двигаться, в каждом их шаге чувствовалось напряжение. Альбина, Оля и Вера бегали, прыгали, крутились по сцене, но сценические наряды немного не соответствовали постановке и выглядели нелепо. После двух дублей сниматься красавицам надоело: «Это последний дубль?», - с надеждой спрашивала Оля, и, получив утвердительный ответ, расслабилась. Несмотря на все заявления, будто бы Оля, в конце концов, сдружилась с Верой и Альбиной, поведение певицы говорит о противоположном. Корягина все время держалась в сторонке особнячком, в то время как остальные участницы весело щебетали со съемочной группой. Во время затянувшихся перерывов Вера успела выяснить, где гример достала такие замечательные ногти. «Если хочешь, я могу тебе что-нибудь привезти из Москвы, я же там часто бываю», - предложила певица, но получила вежливый отказ. «Фефочки, вы где?», - растерялась артистка, потеряв из виду Альбину и Олю. А «фефочки» тем временем с режиссером Максимом Паперником просматривали отснятые дубли. Ими, судя по всему, остались не очень довольны. Новогоднее поздравление трио записало со второй попытки, и, полакомившись лимонадом вместо шампанского, покинуло съемочную площадку.