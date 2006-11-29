Ольге Сумской на Венском балу оттоптали туфли и порвали колготки (ФОТО)

Ольга Сумская рассказала STARS, что в прошлом году наш бомонд, «кружась» в вальсе, оттоптал ей туфли и даже кто-то умудрился порвать колготки. Ну, оно понятно: не все у нас еще умеют танцевать, как Чапкис. Актриса даже посоветовала дорогие туфли не надевать. Но вполне возможно этот разумный совет сейчас не пригодится. Потому что на этот раз устроители Венского бала решили поступить по-умному: научить танцевать дорогую публику. Уроки проходили в киевском Доме учителя – благо там и паркет, и потолки высокие, а за правильностью движений можно наблюдать в зеркала на стене. На одно из таких занятий пригласили журналистов. Надо сказать, что теле- и фотокамер собралось чуть ли не больше, чем самих танцоров. Как они уже умеют изящно, а главное в такт под музыку двигаться, показывали: Александра Кужель, Аня и Алина из дуэта «Алиби», Ольга Сумская и ее старшая дочь Тоня, певица Марта, а также жены, дочери и сестры украинских «випов». Мода модой, а, похоже, сильный пол пока не стремится в танцзалы. Поэтому с партнерами у милых дам явно была напряженка. Некоторым, как в сельском клубе, приходилось танцевать с такими же милыми дамами. Кужель кружилась в вальсе с профессиональным танцором. Сумской-старшей попался просто любитель. Во всяком случае, Оля пожаловалась, что надеялась на этом занятии хоть как-то улучшить свои навыки, но не получилось: парень танцевал намного хуже ее. Больше повезло Тоне: она «захватила» первого партнера мамы по телепроекту «Танцы со звездами». Кстати, поход на Венский бал для публики обойдется в кругленькую сумму. Билеты – от 1000 до 2500 гривень. Плюс длинные бальные платья для дам, а для мужчин – фраки с «бабочкой». Организаторы мероприятия грозятся не пускать в «неприличном» виде даже журналистов. Говорят, в США на подобных мероприятиях публика мало танцует, зато много пьет, почти не закусывая. Свидетели рассказывали, будто люди там по-настоящему напивались. В Европе также пьют много вина, всегда есть легкие закуски. Но там гости все-таки и танцуют. Украинские же организаторы Венского бала понимают, что без богатого стола никак не обойтись. Так что будет и чего выбить, и чем закусить. Напомним, что на самый настоящий Венский бал, тот, что будет проводится в середине февраля в Австрии отправится Руслана Писанка со своим партнером по «Танцам…» Николаем Коваленко. «Как войдет наша Руся в зал в корсете от Дианы Дорожкиной и в платье со шлейфом, вся Европа восторгнется!» - представила себе эту небесную красоту Ольга Сумская.