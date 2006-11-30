Григорий Чапкис: «Если бы надо было судить только исполнение поддержек, то партнёр Писанки Николай Коваленко получил бы приз за поднятие тяжести»

«Танцы со звездами» канала «1+1» вышли за рамки телевизионного проекта и превратились в поистине народное шоу, которое для миллионов украинских зрителей стало частью их жизни. Почему? Что обеспечило высочайшие рейтинги проекта? И, если честно, кто за кого голосовал? Об этом рассказывают непосредственные участники проекта.



Григорий Чапкис, член жюри «Танцы со звездами»:



- Начнём с того, что это была обалденная популяризация бальных танцев. Многие преподаватели говорят о том, что их группы пополнились в 3 раза. Кстати, тот же эффект получился и в Канаде, и в Италии, где также телевидение показало свой проект. Причем, что интересно: заниматься танцами стали люди 30-40 лет. Начался настоящий бум танцев. Мы ввели народ в мир танца, теперь танец войдёт в жизнь людей.



Второй феномен: если Писанка смогла, то почему я не могу. Раньше полные люди стеснялись своей фигуры, теперь же поняли, что это не оправдание для сидячего образа жизни. Теперь все понимают, что могут двигаться и танцевать, и чем больше двигаешься, тем дольше живёшь. Жаль только, что это понимают в большинстве женщины, мужчин пока еще приходится убеждать. И третий феномен самый потрясающий – проект возбудил высочайшую культуру общения, одежды, макияжа.



Наши звёзды показали, что предела совершенству нет. Спортсмены десятилетиями достигают, того, чего добились эти пары. Я лично впечатлился количеством сюжетов танцевальных номеров и их содержанием. У Наташи «Очи черные» - это одноактный балет с открытым финалом, который можно изменить. Володя, вообще потрясает фонтаном творчества. Огорчил последний вальс у Могилевской, это не то, чего я ожидал. Может, и не надо было ставить девятку, но я не хотел пойти против совести.



Почему такой отрыв у победителей? У Зеленского немного другая аудитория - дети, молодёжь. Они, наверное, голосовали активней. Они не знают правил, обязательных технических движений. Да, действительно телезрители судили шоу. Если бы надо было судить только исполнение поддержек, то партнёр Писанки Коваленко получил бы приз за поднятия тяжести. А судьи видели плюсы профессионализма. Поэтому оценки судей и зрители расходились.



Если я был непрофессионалом, то болел, конечно же, за Писанку.



Анатолий Борсюк, телеведущий канала «1+1», участник проекта «Танцы со звездами»:



- Проект начинался как обычно. Но зрительский интерес к нему рос постепенно от программы к программе. И вырос необъятно к финалу, когда даже участникам шоу стало интересно смотреть. Там все было взаправду – настоящие страсти, труд, звук, живые люди, персонажи со своими отношениями. А посмотрите, во что превратилось жюри! В начале это были обыкновенные, никому не известные люди, которые пришли судить конкурс бальных танцев, как они делали это и раньше. Постепенно они включились в игру, раскрылись как личности, подхватили тональность шоу – каждый из них стал отдельной фигурой. А Чапкис вообще - национальным героем. То же самое и с участниками. Для меня это все – сериал, где есть свои добрые, злые, простаки, романтические герои. В «Танцах» случилась внутренняя драматургия: взаимоотношения учасников переходили из серии в серию, от эфира к эфиру. Зрителям было интересно смотреть не потому, что он понимал что-то в танцах. Зрителю все равно, кто как ножку тянул, всех интересовала драматургия.



Я изначально предлагал, чтобы никто не выбывал, чтобы очки суммировались от программы к программе и чтобы победил тот, кто набрал бы больше всех. Как в футбольном чемпионате. Но считаю, что в финал вышли самые достойные, хотя, может быть, не самые колоритные. Там было полно колоритных пар. Но из тех, в ком сочетались мастерство танца и личная харизма – они были лучшие.



Почему пара Зеленский-Шоптенко так оторвалась по зрительским голосам от Могилевской-Ямы? Здесь вступил в действие механизм, который вообще регулирует отношение телевизионной публики к телевизионным персонажам. Просто симпатий личных к Вове Зеленскому оказалось больше, чем симпатичных лично к Наташе. Тут никто не смотрел на то, у кого какая постановка ног, кто делает правильные свинги и прочие танцпремудрости.



Я, разумеется, болел за Вову и Алену. Во-первых потому, что я давно дружу с «95 кварталом». И пару раз принимал участие в их концертах. А моя старшая дочка Юля когда-то занималась акробатическим рок-н-роллом как раз вместе с Аленой Шоптенко. Ну и было забавно, что Вова вспоминал меня в каждой программе, и я оказался таким персонажем, который шел из серии в серию. Мое виртуальное присутствие было интересной придумкой. Ну, а если сравнивать финалистов по кинематографической шкале, то пара Наташи и Влада – это то, как снимает Никита Михалков. Надрыв, ностальгия, специфический шарм. А Вова с Аленой – это Феллини. Гротеск, пародия, аллегории, тут не смех сквозь слезы, а слезы сквозь смех.



Алексей Гончаренко, генеральный продюсер проекта «Танцы со звездами»:



- Феномен этого проекта имеет три составляющие. Первое – конечно же, участники. Яркие звезды, личности, вокруг которых все крутится. На их творческом, профессиональном и человеческом потенциале построена интрига, и насколько он велик, насколько эта личность способна удивлять – настолько зависит и успех, в том числе и самого проекта. Важно еще, чтобы партнеры были равны. Нам как раз повезло с этим в финале с противостоянием Зеленского и Могилевской. Именно потому он был таким напряженным и драматичным.



Второе – прямой эфир. То, чего мы больше всего боялись, а в итоге это стало одним из наших главных плюсов. Зрители ощущали, даже не понимая до конца, какой экстрим представляет собой прямой эфир, эту энергетику. И даже наши огрехи становились изюминками, зритель ощущал, что ничего нельзя повторить, ничего нельзя переснять, он как бы заглядывал за кулисы. То, что обычно остается на монтажном столе, зритель видел «живьем».



Третья составляющая – команда, которая собралась на проекте. Это люди, которые отнеслись к «Танцам», как к собственному бенефису. И делали его не только за зарплату. Это действительно шоу, на котором все в хорошем смысле немножко сошли с ума.



Что касается результатов – все очень справедливо произошло. Наташа победила по оценкам жюри, а Вова - по зрительским симпатиям. Победа осталась именно за шоу, потому что телепроект «Танцы» - это не спортивные соревнования, а в первую очередь шоу. Чемпионат мира по бальным танцам смотрят единицы, поэтому логично, что зрителя интересовало не техническое исполнение танцевальных элементов, учитывая, что сами зрители на 99,9% не понимают правильности и неправильности исполнения, а представление номера. Другими словами – драматургия. И Зеленский внес это с первой же программы, чего кстати не было ни у русских, ни уж тем более у американцев. В эту игру театрализаций втянулись и другие участники. Плюс вовино чувство юмора, его артистичность: вопросы от Зеленского были самыми смешными, а ответы самыми неожиданными. И зрители восприняли все в комплексе. Но и надо отдать должное Вовиной очаровательной партнерше. Они отлично дополняли друг друга. Он – такой черт из табакерки, а Алена – белокурый ангел.



Игорь Еременко, профессиональный танцор, чемпион Украины по 10 танцам, партнер Надежды Мейхер-Грановской в «Танцах со звездами»:



- Феномен танцев, по-моему, объясняется тем, что это красивое и напряженное искусство. Всегда приятно и самому потанцевать, и посмотреть на то, как это делают другие.



Впечатления от программы самые хорошие, огромное спасибо телевидению, что они смогли показать танцы настолько хорошо. Результат соревнования не был для меня открытием. В принципе, я с самого начала болел за Вову Зеленского. И даже если он где-то хуже танцевал, он компенсировал это своей харизмой, своим юмором и идеями. И я считаю, что как человек он более достоин выигрыша и зрительской любви. Как человек он намного приятнее и симпатичнее, чем Наташа. Человеку, который не разбирается в танцах, намного интереснее смотреть не правильное исполнение, а шоу. Идеи в танцах и Зеленский в этом плане был намного выше. Наверное, поэтому и такой большой отрыв.

