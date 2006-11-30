Сын Полищук: Прости меня, мама!

У него не хватает сил, чтобы что-то говорить в ответ на соболезнования друзей и коллег. Он не хочет отвечать на звонки, а если и подходит к телефону, то с трудом находит какие-то слова. Он не верит, что его сильной, мужественной мамы больше нет рядом, и что он уже не сможет попросить у нее прощения. Не сможет сказать, что, как ему казалось, он был «непутевым сыном». Непонимание Отношения между знаменитой и признанной актрисой и ее сыном нельзя назвать идеальными. Только тяжелая болезнь Любови Григорьевны смогла сблизить их, сгладить то непонимание между ними, которое длилось много лет. Как признавался Алексей близким и друзьям, он не мог забыть, что мама в детстве отдала его в интернат, и это отложило отпечаток на его дальнейшую жизнь. Нет, он бесконечно любил и уважал свою мать, но всегда повторял: – Моей женой никогда не будет актриса! Я не хочу, чтобы мои дети росли без внимания и заботы родителей. Он всегда прислушивался к ее мнению и профессиональным советам, но порой забывал проявлять необходимое любой матери внимание. Он пропадал на съемках, забывая звонить Любови Григорьевне. В то время как она места себе не находила от переживаний. Семья Она мечтала, чтобы у сына была настоящая и счастливая семья, она так ждала внуков... Но два брака Алексея оказались неудачными, а вступать в новый он больше не спешил. И начал встречаться с актрисой Екатериной Семеновой. Эту влюбленность сына Любовь Григорьевна не разделяла и пыталась всячески повлиять на сына и объяснить, что ему нужна другая женщина. Но Леша продолжал отношения с Семеновой, время от времени уходя от нее и снова возвращаясь. Болезнь Новость о неизлечимой болезни матери стала для него настоящим ударом. Он понимал, что спасти маму невозможно, но верил, что его любовь и внимание продлят ей жизнь. Да, он не мог с ней быть постоянно, как дочь Мария. Ведь он, профессиональный актер, не мог позволить себе срывать съемки. Но при первой же возможности сразу мчался в больницу и домой.