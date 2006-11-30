Бледанс дала Дрозду (ФОТО)

Создатели позиционировали свой сериал как «скандал года». В главной роли - хозяйки борделя - засветилась самая сексапильная медсестра России Эвелина Бледанс. Публику на презентацию зазывали обещаниями показать нечто ну очень «горяченькое», зрители заранее облизывались и готовились смаковать «клубничку». Но просмотр одной из серий «эротического фильма для мужчин» принес разочарование: секса в «скандале года» почти не оказалось. {1-}Эпатажная телеведущая Светлана Конеген покинула презентацию, едва успев переступить порог: «даму с собачкой» кто-то сразу предупредил, что «секса сегодня не будет». Расстроенная такой подставой, она не стала дожидаться показа, фыркнула и демонстративно направилась на выход, бросив на прощание: - Ну и на х… тогда мне все это надо?! Окончательно миф о скандальности сериала развеял режиссер Игорь Коробейников: - В «Проклятом рае» постельных сцен немного. Но фильм действительно скандальный, потому что рассказывает о буднях публичного дома. Режиссер также поведал, что картину купил телеканал НТВ, транслировать ее начнут с февраля будущего года. А напоследок посоветовал всем родителям обязательно показать сериал своим 14-летним дочерям, чтобы деточки точно знали, чего в этой жизни делать не надо. Королева обещала устроить рай Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан) показ проигнорировали, но явились на банкет. - В «Рае» я играю эпизодическую роль, - поделился знаменитый стриптизер. {-2}- Какую? Негодяя, конечно же… Меня удивляет, почему режиссеры не видят во мне актера. Если и предлагают роли, то либо сыграть себя самого, либо тупой кусок мяса, бегающий с оружием. А я могу и хочу играть в хорошем кино! У меня есть актерское образование и талант - не только жопой вертеть! Кстати, и трюки я сумею выполнить сам, без дублеров. Сейчас очень жду, когда Первый канал начнет показ 8-серийного фильма «Плата за любовь», где я играю одну из главных ролей. Надеюсь, после него режиссеры, наконец, увидят во мне актера. Пока Тарзан разливался соловьем, Наташа Королева не сводила с меня ревнивых глаз и яростно щипала мужа за коленку. Оторвав любимого от настырной журналистки, она переключилась на ломившийся от угощений стол, накладывая в тарелку все, что оказалось в пределах досягаемости. Супруг безуспешно увещевал поп-диву «поменьше метать», та в ответ счастливо улыбалась, поглощая в немереных количествах рыбу, мясо, колбасу будто после недельной голодовки. Кушанья красотка сдабривала коктейлем из водки и белого вина. Глушко силой извлек Королеву из-за стола и потащил на выход. Гарна дивчина обижаться не стала. Пообещав мужу «устроить сегодня рай», она затянула веселую песню. {3-}Оседлала Дрозда Тем временем Эвелина Бледанс, воспользовавшись отсутствием на вечере своего супруга, активно кадрила партнера по фильму Максима Дрозда. Сначала актриса предложила ему заняться любовью прямо на сцене. А когда мужчина отказался, взгромоздилась к Дрозду на колени и начала производить возвратно-поступательные движения. Макс дрогнул, вскочил и смело ринулся в… мужской туалет. Видимо, снимать напряжение. Эвелина тут же переключилась на Андрея Губина. - Ну признайся, - с придыханием ворковала она певцу. - Ты ведь дрочил при виде меня, правда? - Ага, - криво усмехался Губин. - Только недолго. Ты куда-то потом пропала. - А давай тогда подрочим сейчас вместе! - обрадовалась Бледанс. Ситуацию спас все тот же Дрозд. Увидев вернувшегося и значительно повеселевшего актера, Эвелина тут же потащила его на танцпол. Откуда парочка плавно вытанцевала из ресторана в пустой бар, где уже без помех в лице зрителей принялась упоенно целоваться.