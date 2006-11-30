Влада Литовченко: «По-моему, Виталик Козловский «зазвездел»

30 ноября 2006, 13:36

Волею организаторов «интеровского» телепроета «Звездый дуэт» модели и бизнесвумен Владе Литовченко пришлось запеть вместе с Виталием Козловским. Получилось красиво, но, даже от зрителей не ускользнуло, что – не очень дружно.

- Влада,  ты раньше пела?
- Никогда, несмотря на то, что у меня музыкальное образование. Я всегда стеснялась своего голоса, хотя профессионалы сказали, что если со мной позаниматься, есть все шансы всерьез заняться певческой карьерой. По крайней мере, на сегодняшний день по частоте, по интонации я пою не хуже многих наших украинских звезд.
- Ты специально готовилась к проекту?
- Да, брала уроки у ведущего преподавателя университета культуры Наталии Гуры. Она, кстати, занималась вокалом с Натальей Могилевской и Ириной Билык. Преподаватель очень помогла мне: поставила интонацию и даже в качестве группы поддержки пришла на выступления.
- Ты, наверное, от волнения накануне ночь не спала?
- Нет, спалось отлично, но почему-то вдруг приснилась Пугачева!
- Сон в руку. Алла Борисовна советы не давала?
- Нет. Просто улыбнулась.
- Вы с Козловским песню долго выбирали для полуфинала?
- Изначально было три варианта: песня Раймонда Паулса "Вернисаж",  "Листья желтые" и "Два кольори". Но Владимир Бебешко  посоветовал попробовать спеть украинскую народную - "Чернобривці". Она хотя и очень сложная вокально, но трогательная, берет за душу. Так что, когда приехал Козловский, песня уже была выбрана. Мой напарник быстро согласился с нашим выбором, к тому же "Чернобривцы" он часто исполняет на своих концертах.
- Говорят, вы поругались на съемочной площадке?
- Мы и правда сильно поспорили, но не по поводу выбора песни, а из-за тональности, в которой надо было петь. Во время выступления в полуфинале, когда мы исполняли "Лав стори" Фрэнка Синатры ни Виталику не было удобно петь, ни мне. Ему занизили тональность, а мне наоборот - завысили. На этот раз Бебешко предложил альтернативу – компромиссный вариант: я начинала петь в удобной мне тональности, потом вступал Виталик. Припев мы должны были исполнять в два голоса. Но увы, Виталик не появился ни на одной репетиции. Правда, меня это только подстегивало и заставляло мобилизовать все свои силы.
- Обиделась?
- Нет, не обиделась, просто не почувствовала помощи и участия партнера. У нас получился красивый дуэт – чего греха таить, очень гармоничный, но совершенно не дружественный. Я наблюдала, как работают Гарик Кричевский и Лиля Подкопаева, "Алиби" и Александр Крикун, и могу сказать, что профессиональные исполнители поддерживали свои половинки, людей которые, в общем, то с пением не связаны. Выход на сцену, плюс пение в живую – это стресс и достаточно серьезное для меня испытание, а вместо дружеской поддержки ничего хорошего я не получила.

- Да, роман не состоялся, а ведь и правда такая красивая пара…

- Увы (Смеется). Просто я думаю дело в том, что Виталик "зазвездел". Очень жалко и смешно все это наблюдать, потому что за годы работы в шоу бизнесе, я знаю массу достойных по настоящему талантливых мегазвезд, которые на самом деле напрочь лишены симптомов этой страшной болезни под названием "звездная". Я много раз убеждалась, чем круче и талантливее звезда, тем она проще в общении. Я думаю, время все расставит по местам…
Кстати, несмотря на то, что с Козловским у нас не особо сложились отношения, в целом от работы я получила огромное удовольствие. Мы все очень сдружились за время проекта. Тем более наши "конкуренты" оказались такими замечательными. Владимир Гришко с Володей Данильцом веселили всех на съемках, рассказывали анекдоты, а юмор ведь, как известно очень помогает. Атмосфера была просто замечательная, правда не обошлось без накладок. Когда ведущий шоу диджей Паша брал у нас с Виталиком интервью, нечаянно на Гришко и Данильца опрокинули стакан красного вина. Пришлось все останавливать, сушить, переодевать…
- Твой наряд хоть не пострадал?
- Слава Богу нет. Для выступления я выбрала в своем гардеробе очень красивое ярко алое платье из жатого шелка от Валентино. Купила его несколько лет тому назад за 10 тысяч долларов в одном из Киевских бутиков специально для съемок клипа Саши Пономарева "Човен", которые проходили в Венеции.

Во время выступления я "с переляку" поменяла слова в куплете, пришлось делать еще один дубль, который оказался очень удачным. Я даже сама осталась довольна, хотя человек самокритичный.

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