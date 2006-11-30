Мухарский ждал Лайму в позе страдающего мавра! (ФОТО)

Влада и Виталий подготовили душевную песню «Чорнобривці», два Владимира споют «Два кольори», а Лайма с Антоном - российский хит «Киевский мальчишка».



На запись программы Влада привезла свое любимое красное платье от Валентино.

Впервые этот дизайнерский шедевр, стоимостью в десять тысяч долларов, зрители увидали в клипе Александра Пономарева «Човен». С тех пор ни платье не потеряло свой дорогой вид, ни Влада свою идеальную фигуру. Недавно она его подарила своей старшей дочери, но для записи в «Звездном дуэте» ей пришлось уговаривать ребенка одолжить дорогую вещицу еще на один вечер. В волосах известной красавицы был прикреплены алые цветы, которые очень дополняли романтический образ партнерши Виталия Козловского.

Несмотря на упорные слухи, что Влада и Виталик во время репетиций сильно поссорились, во время записи они держались достойно.



Антон Мухарский приехал на запись программы в эксклюзивном костюмчике, а-ля красивый мексиканский парень. Он метался по коридору в поисках своей «боевой подруги» Лаймы, а когда узнал, что она еще не приехала, уединился в гримерной. В позе страдающего мавра я его и застала.



-Антон, вы уже планируете совместный тур по Европе с Лаймой Вайкуле?



-Как минимум. А также - по Латинской Америке, Южной Африке и Мексиканскому побережью. Мы собираемся петь песню, которую Лайма уже исполняла со Стасом Пьехой.



-Опять Стас Пьеха. Да что ж такое, Пьеха уже был.



-Где был? Здесь?! Ему здесь делать нечего. …Рядом со мной.



-Как себя чувствует ваша девушка?



-Господи, какая девушка!?



-Вайкуле, конечно же…



- Наверное, хорошо. Мы не виделись с последней программы. Тогда она сильно кашляла, сейчас посмотрим. Мы еще ни разу не репетировали.



-А Лайма оденет шляпу, которую вы ей подарили?



-Да вы что, она порядочная девушка: два раза в одной шляпе на сцену не выходит.



-Как относится Снежана Егорова творческому взлету на музыкальный Олимп Антона Мухарского ?



- И даже всячески способствует моим взлетам, потому что знает, пока я так «летаю», в семье будет тишина и покой. А что еще нужно для семейного счастья?



3 полуфинал шоу «Звездный дуэт» смотрите 1 декабря в 21:30 на ИНТЕРЕ

