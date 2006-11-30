Мухарский ждал Лайму в позе страдающего мавра! (ФОТО)

30 ноября 2006, 16:41

Участники третьего полуфинала «Звездного дуэта» на телеканале «Интер» Виталий Козловский и Влада Литовченко, Владимир Данилец и Владимир Гришко, Лайма Вайкуле и Антон Мухарский, не сговариваясь, оделись в одной цветовой гамме -красно-черной. «Красный цвет решает все вопросы» - прокомментировал этот факт Эдуард Клим, член жюри.

Влада и Виталий подготовили душевную песню «Чорнобривці», два Владимира споют «Два кольори», а Лайма с Антоном - российский хит «Киевский мальчишка».

На запись программы Влада привезла свое любимое красное платье от Валентино.
Впервые этот дизайнерский шедевр, стоимостью в десять тысяч долларов,  зрители увидали в клипе Александра Пономарева «Човен». С тех пор ни платье не потеряло свой дорогой вид, ни Влада свою идеальную фигуру. Недавно она его подарила своей старшей дочери, но для записи в «Звездном дуэте» ей пришлось уговаривать ребенка одолжить   дорогую вещицу  еще на один вечер. В волосах известной красавицы был прикреплены алые цветы, которые очень дополняли романтический образ партнерши Виталия Козловского.
Несмотря на упорные слухи, что Влада и Виталик во время репетиций сильно поссорились, во время записи они держались достойно.

Антон Мухарский приехал на запись программы в эксклюзивном костюмчике, а-ля красивый мексиканский парень. Он метался по коридору в поисках своей «боевой подруги» Лаймы, а когда узнал, что она еще не приехала,  уединился в гримерной.  В позе  страдающего мавра я его и застала.

-Антон,  вы уже планируете совместный тур по Европе с Лаймой Вайкуле?

-Как минимум. А также - по Латинской Америке, Южной Африке и Мексиканскому побережью. Мы собираемся петь песню, которую Лайма уже исполняла со Стасом Пьехой.

-Опять Стас Пьеха. Да что ж такое, Пьеха уже был.

-Где был? Здесь?! Ему здесь делать нечего. …Рядом со мной.

-Как себя чувствует ваша девушка?

-Господи, какая девушка!?

-Вайкуле, конечно же…

- Наверное, хорошо. Мы не виделись с последней программы. Тогда она сильно кашляла, сейчас посмотрим. Мы еще ни разу не репетировали.

-А Лайма оденет шляпу, которую вы ей подарили?

-Да вы что, она порядочная девушка: два раза в одной шляпе на сцену не выходит.

-Как относится Снежана Егорова творческому взлету на музыкальный Олимп Антона Мухарского ?

- И даже всячески способствует моим взлетам, потому что знает, пока я так «летаю», в семье будет тишина и покой. А что еще нужно для семейного счастья?

3 полуфинал шоу «Звездный дуэт» смотрите 1 декабря в 21:30 на ИНТЕРЕ

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