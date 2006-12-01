«Я хочу жить!» - кричала Любовь Полищук Иосифу Кобзону

Очередь к Дому актера выстроилась с самого утра. Люди несли отдельные цветы, букеты, венки.



- Друзья мои! – напрасно взывал охранник к огромной толпе желающих проститься. – Отойдите на два шага назад!

Бабушки просьбы игнорировали и продолжали ломиться в полузакрытые двери. Давка была настолько серьезной, что несколько букетов были вырваны из рук и безжалостно растоптаны.



Одним из первых на Старый Арбат приехал Борис Грачевский с белоснежными астрами в руках. Через несколько мгновений появился Александр Абдулов. Высокий и седой, со странным выражением лица, он проигнорировал служебный вход и вошел в Дом актера через обычный. Иосиф Кобзон подъехал на «Мерседесе». Охранник помог ему вытащить из багажника огромную охапку белых роз. Толпа тут же расступилась, освободив ему проход. Владимиру Жириновскому путь прокладывали охранники. Перед входом он немного подумал и снял кепку. Екатерина Стриженова в черном пальто и без следов косметики на лице постояла вместе с толпой несколько минут. Поняв, что внутрь ее без очереди никто не пропустит, телеведущая направилась к служебному входу. Сын Полищук актер Алексей Макаров буквально промчался вихрем по улице, прячась за темными очками.



- Сколько можно повторять! – с ненавистью закричал охранник фотографам. – Родственников не снимать!



А в зале друзей уже ждал яркая освещенная сцена, и гроб, укутанный огромным количеством цветов. Было видно только лицо Любови Полищук, с ее ярко-рыжей челкой и красными губами. Над гробом висел портрет актрисы, выполненный в черно-белых тонах: пронзительные глаза, взгляд, устремленный куда-то вдаль, рука, подперевшая щеку.

Рядом с гробом, на двух или трех скамеечках, сидели члены семьи актрисы: мама актрисы, прилетевшая из Омска, муж Сергей Цигаль, сын Алексей Макаров, дочь Маша.

Леонид Ярмольник положил цветы на гроб актрисы, постоял пару минут. Отошел. Ему показали, откуда можно выйти из зала (свободных кресел уже не было). Но актер остался стоять, опершись на рояль. В глазах его были слезы. Михаил Державин с застывшим лицом прошел мимо него.

Мне посчастливилось быть первым режиссером Любови Полищук! – рассказал режиссер театра «Эрмитаж» Михаил Левитин. – Это была женщина-карнавал. Я до последнего не верил в ее страшную болезнь. Да и она сама не верила! Я хочу сказать, что аналогичных актрис, которые могли бы сравниться с ней по жизнерадостности, в России просто нет. Мы сегодня хороним не женщину. Мы сегодня хороним карнавал!



- Дорогая Любаня! – обратился к покойной Иосиф Кобзон. - Я всегда тебя так называл, буду называть тебя так и сейчас. Я тебя знал с твоих первых шагов, когда ты была еще маленьким ребенком… Ты – действительно карнавал. Ты – действительно актриса, сравнить с которой никого нельзя. Да и не нужно…



Тут Иосиф Давыдович не выдержал и расплакался.



- Я тебе прекрасно понимал в твоей трагедии, - продолжил он. – Потому что сам испытал тоже самое… И я , и твои близкие сумели бы сделать для тебя все, но все это было бы бесполезно…. Сколько раз я звонил тебе, а ты говорила мне: «Со мной все нормально, я уже снимаюсь!». А я понимал, что ты живешь только благодаря поддержке твоих близких людей и благодаря собственной силе духа… И только один раз ты проговорилась, закричав: «Я жить хочу!». Я не хочу говорить дежурные фразы, но ты с нами была, Любаня, ты с нами и осталась. Спасибо тебе за это.



Борис Смолкин:



- Я многому научился у Любы: она была гораздо опытнее в кино, чем я! Ее яркая внешность, ее красота была Любе совершенно ни к чему. Ведь она была талантлива! Это было самое главное в ней. Это и есть ее главное отличие от всех современных девочек, которые только красивы, и все. Я знал Любу Полищук еще по ленинградскому мюзик-холлу. И прекрасно помню, как тогдашний руководитель театра уговаривал ее остаться. Но Люба не послушалась и уехала в Москву…. Безусловно, она была очень талантливым человеком.



Впервые Полищук появилась на экране в эпизоде фильма марка Захарова "12 стульев". Потом были "31 июня", "Интердевочка" и ещe множество ролей. И лишь в последний год актриса редко выходила на сцену и практически не снималась, - она страдала от тяжeлой болезни позвоночника.

Любовь Полищук родилась 21 мая 1949 г в Омске в рабочей семье. Когда Любе исполнилось 16 лет, она отправилась в столицу поступать в театральный институт. Девушку приняли во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. В эстрадной мастерской она познакомилась со студентом Валерием Макаровым, за которого вскоре вышла замуж.



В 1967 году они, окончив обучение, вместе отправились в Омск. В 1972 году у супругов родился сын Алексей. Вскоре Полищук пригласили в Москву в мюзик-холл для исполнения главной роли в спектакле "Красная стрела". Благодаря своим певческим и танцевальным способностям Любовь Полищук пригласили в кино, в знаменитый эпизод фильма "12 стульев". Знойное танго, которое танцевал с ней Остап Бендер (Андрей Миронов), заканчивалось тем, что герой швырял свою партнершу на пол и бесследно исчезал. Говорят, что именно после бесконечных дублей с падениями у актрисы появились первые проблемы с позвоночником.



На начало 90-х годов пришелся взлет популярности актрисы. Этому немало способствовали ее роли в картинах Анатолия Эйрамджана: "Моя морячка", "Бабник", "Новый Одеон", а чуть позже - "Импотент".



В 2004 году Любовь Полищук снялась в очень популярном телесериале "Моя прекрасная няня". Роль мамы Вики актриса сыграла, как и всегда, ярко и смешно.

"Я была вынуждена быть сильной,– признавалась актриса.- Я всегда считала, что женщина должна работать мало и в охотку. Но сама при этом работала как лошадь. Честно говоря, жизнь частенько била меня по голове».

Дети знаменитой актрисы пошли по ее стопам: сын Алексей Макаров уже давно снимается в кино (фильм «Личный номер»), 22-летняя Мариэтта Цигаль, дочь Любови Полищук и ее супруга художника Сергея Цигаля – известный дизайнер.

Фото: «Жизнь за всю неделю»