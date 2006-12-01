Верка Сердючка сделала то, чего не смогла Юлия Тимошенко (ФОТО)

Политизированная постановка, судя по всему, посвящена противостоянию восточной и западной Украины. В лице щуплых, перемазанных грязью парней в шахтерских касках, выступил Донбас, а красавицы в национальных нарядах символизировали Львов. Борьба двух регионов закончилась объятиями и примирением у ног самой Верки под ее громогласное заявление в мегафон «Схід і Захід разом». Выглядело все очень монументально, почти как во времена «совка». Как только раздались первые аккорды песни «Du hust», лица массовки, привыкшей к ласковой популярной музыке, перекосило. Никто не понимал, что происходит. Вроде как на сцене красуется Верка Сердючка в вышиванке и веночке, а тут звучит такая жесткая музыка. Переглянулись, пошептались и смирились. Кое-кто даже попытался потрясти в такт хаером и поразмахивать галстуком. Но органично слиться со всем происходящим на сцене разодетой в вечерние наряды публике так и не удалось. Настроение на съемочной площадке было соответствующим. Общий тон задавал сам Андрей Данилко. Усевшись на место режиссера, артист руководил процессом. Командовал, какой свет он хочет в итоге видеть, какими камерами и с каких ракурсов снимать. Потом все никак не мог определиться, где же разместить «таблетку», на которой Сердючка должна возвышаться над всеми остальными. Подиум все время перекрывал барабанную установку, а ее Данилко больше всего хотел видеть в кадре. Когда барабаны и возвышенность кое-как разместили, артист принялся за своих подопечных. Следил, кто и как двигается, с каким выражением лица танцует: «Так, сделали красивый полукруг и лица посерьезнее!». Пока репетировали, под ногами такого количества артистов разъехался пластик. Сцену пришлось срочно ремонтировать. Потом перегорели лампочки, их тоже понадобилось заменить. Устранив все неполадки, принялись снимать. Верка Сердючка и театр так выложились, что весь номер записали с двух попыток. Андрей Данилко аж расстроился. «Давайте еще дубль сделаем!», - требовал артист. «Солнышко, все получилось так, как ты хотел. Свет – бело-синий, работало девять камер в разных точках. Все было очень и очень красиво», - как дитя уговаривал певца уже порядком уставший Максим Паперник. «А крупные планы?», - продолжал настаивать на своем Андрей. «Так как же мы их снимем, если вас так много, что негде пройти?», - умолял режиссер. После еще нескольких попыток Андрей Данилко все-таки сжалился над съемочной группой и распустил балет.