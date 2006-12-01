Фагот запустил праздничным тортом в фотографа (ФОТО)

За полуторачасовое выступление Фоззи сменил с десяток шапок. А еще утверждают, будто имидж ничто, и только жажда имеет значение! С другой стороны, если бы ТНМК выступал зимой на Майдане, то излюбленная шапка Фоззи согревала бы его мудрую голову… Поздравить коллег с юбилеем пришел Диля, а также один из «гадов», т.е. «Братьев Гадюкиных», обе «алиби», потерявшаяся и счастливо нашедшаяся в Египте Мария Бурмака, а также экс-гимнастка Екатерина Серебрянская. Она была очень расстроена и не скрывала своего плохого настроения перед фотографами. (Говорят, она уже рассталась с Фаготом). Основными почитательницами творчества ТНМК оказались девчонки подросткового возраста, которые с первых же аккордов впали в транс и не выходили из него до конца концерта. В конце шоу музыкантам вручили диплом за альбом «Сила», который разошелся более чем 50-тысячным тиражом и таким образом стал «золотым». Ну и как же без праздничного торта! (Правда, Фагот почему-то решил запустить им в нашего фотографа).