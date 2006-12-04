Андрей Малахов рассказал о своих сексуальных связях с блондинками

Поздравить начинающего писателя пришли Дарья Донцова, Татьяна Устинова и Елена Ханга. Трио модельеров «Фрэш Арт» одними любезностями не ограничились и подарили Малахову стильные высокие ботинки. Книги известных людей - непрофессиональных писателей принято ругать. К чести Малахова, его творение захватывает с первых же страниц. «Мои любимые блондинки» - это своеобразная секс-исповедь телеведущего. Сюжет книги закручен вокруг пяти главных героев: самого ведущего ток-шоу «Большая стирка», трех редакторш этой программы и дамы сердца Андрея. Малахов утверждает, что образ блондинки в его романе собирательный. Однако в героине легко узнается бывшая подруга телеведущего Марина Кузьмина. Работать над книгой Малахов начал вскоре после того, как он расстался с Кузьминой. Роман заканчивается на том, что Марина исчезает с неким барменом из известного столичного кафе. - В этой книге переплетается юмор и трагедия, - рассказал гостям Малахов. - Телевидение - жесткая штука. Иногда мы бываем черствыми, циничными, иногда мы любуемся собой. В «Моих любимых блондинках» обо всем рассказано честно. Почему блондинки? Потому что коллектив нашего ток-шоу на восемьдесят пять процентов состоял из прекрасных дам, и девяносто девять процентов этих дам были блондинками. В разгар презентации книги приехала певица Маша Распутина с мужем и подарила Андрею огромный букет цветов. - Меня давно зовут поучаствовать в программе «Две звезды»! - признался в ответ Андрей Малахов. - Но я поставил условие - буду петь только с Машей. Но кульминацией вечера стало появление на вечеринке Геннадия Малахова, бывшего соведущего писателя по передаче «Малахов плюс». - Признайтесь, наконец, гостям: кем вы мне приходитесь по родственной линии?! - спросил Андрей Малахов своего однофамильца Геннадия. - А то мне этот вопрос каждый второй задает. Геннадий Малахов подумал и ответил честно: - Я - твой отец! Андрей чуть не выронил подарки из рук, но ответил: - Папа! Да ведь мне на тебя равняться надо! - воскликнул Андрей, - У тебя же книги 80-миллионными тиражами издаются! Вот мне бы так! И телеведущие обнялись.