Как Ирина Билык ноги задирала... (ФОТО)

Выйдя на сцену, артистка направилась к клавишам, потеснив возле инструмента Андрея из группы «Авиатор» (вместе с этим коллективом Билык исполнила одну из своих песен). Запись этого номера прошла почти успешно, если не считать того, что во время танцев певица пыталась так высоко поднять ногу, что чуть не упала, но все-таки смогла удержать равновесие. Несмотря на вероятность повышенного травматизма, Ирина не отказалась от этой идеи, и в следующих дублях танцы были такими же. Сложности появились уже во время съемки новогоднего поздравления. Грустным голосом Ирина Билык пыталась в новогоднюю ночь напомнить зрителям о том, что «Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля...». Из-за проблем со звуком, потребовался еще один вариант. Но тут певица усомнилась в правильности произношения слов: «Ще не вмерла Україна...», или «Ще не вмерла України...». Посоветовавшись с массовкой, Ирина выбрала понравившийся ей вариант и попыталась его озвучить. В итоге, поздавление переснимали раз десять – артистка нервничала и сбивалась чуть ли не на каждом слове. В перерывах певица попивала лимонад и тщательно вытирала подолом платья следы губной помады на бокале. Но самым сложным для Ирины Билык оказалось спеть несколько строчек из песни Софии Ротару «Калина». «Давай попробуй спеть хоть что-нибудь, ты же можешь!», - уговаривал Ирину режиссер Максим Паперник. Это «можешь» оказалось весьма сомнительным. Перед каждой новой строчкой режиссер громко кричал слова, а Ирине нужно было их вовремя повторить. Но ничего не получалось. «Я думала, что знаю эту песню...», - оправдывалась расстроенная певица. Вооружившись шпаргалкой и подсказками всей массовки она все-таки сделала это. Но со съемочной площадки Билык никто не отпустил. «Нам же еще одну твою песню отснять сегодня нужно», - напомнил Максим. «О, Боже, дайте мне наручники, я больше этого не выдержу», - страдальчески произнесла артистка, направляясь к новому месту съемки. В этот раз компанию Ирине за столиком составили Кузьма и Андрэ Тан. Пока Ирина пела свои строчки, развеселившийся модельер так размахивал бокалом с красным вином, что облил белое платье певицы. Запись остановили. «Андрэ, вы не могли бы не размахивать руками, так можно певице и глаз выбить. Платье вы уже испортили, теперь должны будете подарить ей новое из своей коллекции за десять тысяч долларов!», - защищал интересы Билык режиссер. «Да, и мой бриллиант он тоже испачкал!», - подигрывала артистка. «Ну бриллиант тебе подарит Кузьма. Вот и распределили», - расставил все на свои места Паперник и объявил об окончании съемок.