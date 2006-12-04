Анастасия Волочкова поразила киевский бомонд своими габаритами (ФОТО)

Открывали бал 24 молодые пары. Девушки, согласно традиции, были одеты в белоснежно-белые платья. Чтобы молодежь не опозорилась, целый месяц с ними работал Григорий Чапкис, один из членов жюри телепрокта «Танцы со звездами». Но даже его учительского таланта не хватило. Некоторые, правда, танцевали довольно сносно, но строгий судья Чапкис все равно остался недоволен. Телеканал «1+1» гостям бала преподнес подарок: выступление двух прославившихся телевизионных пар – Владимира Зеленского и Алены Шоптенко, а также Виталия Козловского и Ксении Горб. Свое мастерство показала и специально приглашенная московская звезда – балерина Анастасия Волочкова. У нее, конечно же, не смотря на фигуру укладчицы асфальта, получилось красиво. На счастье балерины, на Венском балу нашей Русланы Писанки не было, – вот она показала бы Насте класс. Народ кружил в танце с девяти вечера до самого утра. Входные билеты на мероприятие стоили от 1000 до 2500 гривен. По условиям организаторов бала, в оперный театр пускали только дам, одетых в бальные платья, и мужчин в костюмах и с «бабочками». Некоторым приходилось тут же снимать свои галстуки и покупать эти самые «бабочки». Зато в этом году уже не было кавалеров в джинсах (именно так в прошлый раз умудрился вырядиться известный украинский дизайнер Андре Тан).