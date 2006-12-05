Виктория Гресь снимает послеродовую депрессию своих клиентов (ФОТО)

А за пару минут до показа в холле появился и советник президента Украины, экс-глава его секретариата, Олег Рыбачук с супругой Инной, поклонницей творчества Виктории Гресь.С Викторией ее 4 года назад познакомила экс-пресс-секретарь президента Ирина Геращенко, и с тех пор она регулярно наведывается на показы Гресь и пополняет обновками свой гардероб.Инна - большая поклонница индийской национальной одежды и даже коллекционирует сари. На показ она пришла в одном из коллекционных экземпляров ¬ - бирюзовом сари, которое супруг привез ей из недавней поездки в Индию. Жена Рыбачука дополнила экзотичный наряд коричневым кожаным поясом от Гресь. «Муж постоянно привозит мне из командировок одежду и, как правило, угадывает с размером. Наша семья отдает предпочтение одежде из натуральных тканей, которыми как раз и славится Индия. Недавно он привез два сари — белое и бирюзовое. Белое я подарила Марии Бурмаке, с которой мы дружим». К сари прилагается еще пара шелковых шароваров, но одевать их Инна пока не решается.Кстати, именно Виктории Гресь семья Рыбачук доверила пошив свадебного платья для дочери Анны. «Она собиралась замуж весной, но вдруг решила перенести свадьбу на осень. Поэтому приготовления к свадьбе были форс-мажорными, - рассказал Олег Рыбачук. – Вика нас выручила. Буквально за две недели она сшила потрясающее платье из оренбургских пуховых платков. Аня выглядела в нем просто шикарно!»Еще одна причина, по которой Инна Рыбачук предпочитает одеваться у украинских дизайнеров, - гарантия эксклюзивности. «Раньше я покупала одежду в бутиках иностранных марок и несколько раз попадала в неприятные ситуации, - рассказала она. – Представляете, приходишь на какое-то светское мероприятие, а там уже кто-то в точно таком же платье! И это при том, что в магазине меня уверяли, будто второго такого наряда в Украине нет! А по правилам светского этикете, если тот, кто пришел в подобном платье вторым, должен уйти. И несколько раз мне приходилось уходить».Поскольку на прошедшей Украинской неделе моды Гресь уже представила две коллекции прет-а-порте, то на дне рождения дома порадовала наряды от кутюр для сезона осень-зима 2006-2007, изготовленные из уникальных тканей с обилием ручной работы. Цветовая гамма: черный, фуксия, бирюзовый, золотой, сиреневый. Кстати, над созданием коллекции в качестве вышивальщицы бисером трудилась и мама дизайнера.Режиссурой шоу «Collection-N» занимался Алексей Залевский. Особого внимания заслуживают прически моделей, которые придавали коллекции сказочный шарм.Поскольку цифра 13 ассоциируется с чертовой дюжиной, то и без нечистой силы на показе не обошлось: в конце дефиле черти выволокли на сцену золотую двурогую райскую птичку. В конце подиума открылся черный занавес и открыл взорам зрителей огромную трехэтажную нишу, заполненную моделями из только что показанной коллекции.