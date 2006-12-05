На сьемках клипа Виктор Павлик нашел себе новую возлюбленную (ФОТО)

О чем будет новый клип сам Виктор толком и не знает. «Я полностью отдался в руки режиссера. Абсолютно ничего не понимаю, что происходит, просто выполняю то, о чем он просит. Главное, чтобы не грузил меня рабочими моментами. Вот вчера целый день бродил по мертвому городу. 2095 год и я один ищу свою «Джульетту». Вся вселенная у меня в руках». Ясность внес режиссер клипа Валерий Ра: «Витя - некий космический объект, который по всей галактике ищет свою любимую. В итоге, каким-то образом с помощью своего голоса он оказывается на Земле, и там встречает ее. По иронии судьбы возлюбленная героя тоже инопланетянка». На съемочной площадке певец все переживал, с какого ракурса и когда его снимают. Потом настаивал на том, чтобы музыка звучала постоянно, иначе он ходить не может. Вышагивая по беговой дорожке к звездам, Виктор сильно устал. «Если бы она была электро, все было бы проще. А датчики, наверное, специально сняли, чтобы мне не поплохело от пройденных километров». То, как шагал артист, режиссеру явно не нравилось. После нескольких дублей Валерий прокомментировал «Говно!». Но общий язык с певцом все-таки нашел и растолковал, как все должно выглядеть. Результат получился более чем удовлетворительный. А в перерывах Виктор Павлик все пытался шутить: передавал приветы родным, искренне восторгался котлетами некой Марьи Ивановны, обсуждал чьи-то дачи. Пока переустанавливали свет, артист потянул с собой в гримерную оператора – снимать рабочие моменты. В это время макияж делали его «возлюбленной». «Не делайте ее такой красивой, - шутил Павлик, - а то я еще по-настоящему влюблюсь! А ты, Зая, привыкай». Своей напарницей певец увлекся настолько, что режиссеру с трудом удалось уговорить артиста вернуться на площадку. «Вот это, пожалуй, единственная сложность в работе с Виктором: я зову, а он не идет», - пожаловался Валерий, и продолжил съемки.