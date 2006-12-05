«Х - Президенты» устроили настоящее свинство с десятью снегурочками для взрослых (ФОТО)

На тексте композиции, видимо, сказалось тяжелое детство парней – воспоминания о новогоднем празднике у них, почему-то, связаны с пьяными Дедами Морозами. «В Новый год очень тяжело встретить трезвого Деда Мороза, даже к детям они приходят изрядно набравшись. Поэтому мы решили записать такую песню, - прокомментировали парни. – А Гарик, наш хороший друг, когда услышал ее, немного переделал слова и подключился к процессу». Заправлять всем происходящим доверили молодому украинскому режиссеру Виктору Кустову. Именно с его подачи всю съемочную площадку наводнили сексапильные снегурочки, которые и должны были создавать атмосферу праздника. Парни из группы "Х-Президенты» не могли скрыть свое удовольствие от такой массовки, и каждую свободную минутку проводили рядом с какой-нибудь из красавиц. Особенно хорошо певцы себя чувствовали на диване в окружении сексапильных снегурочек, и с разочарованием уступали друг другу это завидное место. «У нас самые красивые снегурочки! Самые сексапильные и возбуждающие. Мы только таких и любим!», - взахлеб восторгались Х-президенты, жестами показывая на себе девичьи прелести. А девушки тем временем позировали фотографам. Снегурочек смущали не столько их обнаженные тела, сколько сигареты в руках. «Ой, не фотографируйте меня с сигаретой, - опомнилась одна из красавиц, - а то отец увидит, проблем не оберешься!». А к тому, что вся страна будет любоваться на ее прелести, родители, судя по всему, относятся спокойно. Кроме полуголых снегурочек свинство на площадке артистам помогал разводить живой поросенок – символ наступающего нового года. Правда, дожить до своего звездного момента актеру было очень сложно – каждый участник съемочного процесса и простые зеваки лезли с горящими глазами к нему в клетку, чтобы приласкать бедное животное. А роль у свинки оказалось очень простой – бегать по сцене во время выступления «Х - Президентов», и при этом не попасться им в руки.