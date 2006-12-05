Влад Ряшин: «Мы производим только то, что нравится нам самим.»

Он знает, как любой телепроект сделать популярным. В прошлом Влад Ряшин – автор и ведущий программы «Мелорама», генеральный продюсер телеканала «Интер». Сегодня он возглавляет продакшн-компанию «Стар Медиа».

- Когда вы только начинали снимать «Танцы со звездами», рассчитывали на такой успех у зрителя?



- Гала - концерт программы посмотрело рекордное за 2006 год количество зрителей. В этом сезоне «Танцы со звездами» - наиболее успешный проект, его даже можно назвать событием в украинском телеэфире. Впервые продукт такого уровня шел в прямом эфире. Кстати, в России этот формат шел в записи. Ведя переговоры с Би-Би-Си, мы настаивали на работе в записи, но там проявили твердость и даже прописали этот пункт в контракте. И только потом мы поняли, что они были правы — только прямой эфир дает трясущиеся коленки и те эмоции, которые так привлекают к экрану! Если бы передача шла в записи, она бы много потеряла. Люди так устроены — если знают, что что-то можно исправить, то несерьезно к этому относятся. Мол, будет еще дубль. В нашем случае конкурсанты понимали — если упадешь, перетанцевать не получится. Я в очередной раз получил своего рода урок, что в телевидении нет мелочей.



- «Мелорама», где вы начали свою работу на «Интере», недавно отметила десятилетие.



- В честь этой даты мы собрали друзей и тех людей, которые в те или иные годы были связаны с каналом, и устроили коктейль-пати. Совершенно незаметно пролетели 10 лет!



- Не сожалеете о том времени, когда были ведущим?



- Есть некоторое сожаление лишь об одном - магии эфира. Когда смотришь в объектив камеры и ты с ней один на один, охватывает невероятное волшебное ощущение. Не просто проговариваешь текст, а начинаешь отправлять какую-то энергетику. Зритель, кстати, очень тонко это чувствует и платит за это высоким рейтингом. Вот за этим чувством сильно скучаю.



- Говорят, после ухода из «Интера» вы получили много интересных предложений?



- Меня очень здорово в то время поддержали и Константин Эрнст (ген.директор «Первого канала»), и Антон Златопольский (ген.директор канала «Россия»), и Александр Файфман (ген.продюсер «Первого канала»), и Юрий Морозов (ген. директор «1+1») и Александр Богуцкий (ген. директор ICTV). Я счастлив, что могу этих людей назвать не только коллегами, но и своими товарищами. Предложений было достаточно много, но я с самого начала принял решение, как мне кажется правильное, — создать продакшн-компанию «Стар Медиа», меня поддержала моя команда. В работе топ-менеджера канала (несмотря на то, что она очень и очень интересна), есть некие обязательные вещи, которыми, если честно, заниматься не очень хотелось. А сейчас мы работаем исключительно над тем, что нам нравится.

— Минусы вашей прежней работы — это политическая составляющая или отношения с владельцами канала?



- Это комплексная составляющая. Так или иначе, это какие-то вопросы, связанные с информационным вещанием, какие-то моменты, связанные с акционерами. Есть в конце концов некое государственное регулирование в лице Национального совета по телевидению и радиовещанию, есть условия лицензии, есть законы, не всегда идеальные, есть проблемы внутри индустрии. Бывали мощные конфликты в рамках индустриального телевизионного комитета, особенно на этапе его создания. Были и случаи недобросовестной конкуренции. Не смотря на проблемы, прошли мы через все это нормально. Мне, во всяком случае, не стыдно. То есть было и удовольствие, и необходимость. Сейчас в большей степени занимаюсь тем, что приносит удовольствие. Безусловно, с этой позиции степень свободы и степень удовлетворения выше, чем та, которая была на телеканале «Интер». Впервые я это понял и осознал где-то к концу лета. Хотя я понимаю, что не было бы ни «Стар Медиа», ни того Влада Ряшина, если бы не было 10 замечательных лет на «Интере».



- Может так случиться, что вы будете руководить каналом «1+1»?



- Каналом «1+1» руководит Юрий Морозов – большой профессионал и мой товарищ.



- А какие у вас отношения с Александром Роднянским?



- Нормальные. Мы регулярно общаемся, так же как и с остальными и российскими, и украинскими топ-менеджерами. Недавно вместе обедали в Каннах, на телерынке.



- К программе «Шанс» вы имеете отношение?



- В основу этого проекта была положена наша с Игорем Кондратюком идея. Это – оригинальный формат, который является одним из предметов моей гордости. На «Интере» в эфире еще достаточно таких предметов. И не только на «Интере».



- Ваша супруга работает с вами?



- Она работает на телевидении. Начинала со мной работать в компании «Мелорама», когда в штате было 5 человек, там и продолжает работать.



- Она тоже живет на два дома?



- Нет, она только здесь, в Киеве.



- А дочь чем занимается?



- Ей 12 лет. На днях она снималась в какой-то из серий фильма «Мухтар». Причем я об этом узнал, увидев дома сценарий. Спрашиваю у жены, она говорит: «Это Оля принесла учить». Оказалось, её пригласили на небольшую, но достаточно драматическую роль. Снялась, заработала немного денег.



- Значит, она уже определилась с будущей профессией?



- Хочет быть актрисой, ей нравится сниматься. Она со многими режиссерами уже знакома. Снималась у Оксаны Байрак в эпизоде «Авроры», в каком-то сериале «Нового канала». Мне легче сказать, где она не снималась — ни в одном из моих проектов! Уверен, что ребенок должен сам проверить свой потенциал. Если получится, тогда папа тоже будет подкидывать работу. А если бы я это делал изначально, у нее со временем мог бы развиться комплекс, что это не она талантливая, а папа надавил на кого-то. Я хочу, чтобы она сама прочувствовала собственный успех и собственные поражения.



- Расскажите поподробнее о своей нынешней работе, о проектах, которыми занимается ваша компания.



- Наша компания производит продукт. Во-первых, это длинные телесериалы и кино, во-вторых, телепроекты, например «Танцы со звездами». Если говорить о тех сериалах, которые уже известны, то это «Городской романс» и «Сестры по крови», которые идут на канале «1+1». Эти же сериалы сейчас транслируются в России на ТВ Центре и на Первом канале, в Белоруссии, в Прибалтике. До конца года в эфир выйдет сразу 4-5 наших фильмов. А с Нового года на канале «Россия» еще один мощный проект –телесериал «Ангел – хранитель». Чуть позже пойдет он и в Украине.



- Во время работы на «Интере» у вас хорошо получались мюзиклы...



- Знаете, в один прекрасный момент появилась усталость от этого жанра. А занятие проектом без вдохновения может привести к печальным последствиям по качеству. Пока решили сделать паузу. Но, думаю, к мюзиклам мы вернемся. Просто надо «поймать» ту тему, которая зажжет огонь желания. Сейчас мы производим только то, что нравится нам самим.



- Не секрет, что сериалы выгоднее снимать в Украине, а вы планируете заняться их производством в России. Знаете какой-то секрет?



- У нас действительно дешевле. Но в России рынок значительно мощнее, больше профессионалов. Сейчас там по нашему заказу снимается ситком «Белка в колесе», несколько телевизионных фильмов. Есть и обратный пример. Шоу «Ключевой момент», которое выходит на канале «ТВ Центре», снимает российская группа, но руководят украинские специалисты.



