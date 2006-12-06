Алсу: Дочь больше похожа на отца, но глаза - мои!

Несмотря на жесткий график, певица нашла время для беседы с корреспондентами. - Итак, как сегодня живет певица Алсу? Как ощущает себя в роли домохозяйки?

- Честно говоря, я об этом не задумывалась и живу сейчас в свое удовольствие. Одно точно: дискомфорта я не ощущаю. Конечно, моя жизнь изменилась - я теперь все время провожу с ребенком, работе уделяю не так много времени. Наверное, поэтому стала более спокойной. А вообще я поняла, что очень люблю устраивать быт, создавать уют и комфорт для своих любимых доченьки и мужа. У нас очень красивый дом. Светлый, большой. Очень много домашних цветов. Во дворе есть оранжерея, где растут экзотические цветы. Детская комната выполнена в нежно-розовой и персиковой гамме. Рядом с кроваткой стоит кресло-качалка. А еще там есть детские качели и много игрушек. Недавно появилась стрекоза, которая издает разные звуки. Дочке нравится.

- А какая ты в быту? Умеешь готовить?

- И очень даже неплохо! Правда, до свадьбы я готовила чаще. Сегодня на мне больше детские заботы. Ведь до двух месяцев няни не было. Русскоязычная няня появилась совсем недавно. Поэтому все по уходу за ребенком я делала сама. Правда, мне помогали свекровь и бабушка. Они же выручают и с готовкой. Но вообще я всегда рада побаловать мужа жареной картошечкой или запеченной в духовке курицей.

- Малышку кормишь смесями или все-таки придерживаешься традиционного метода кормления?

- Для меня здоровье ребенка - самое главное! Поэтому я кормлю ребенка грудью и не собираюсь отказываться от этого в угоду собственной фигуре.

- Кстати, хорошо выглядишь. Как восстанавливалась после беременности?

- Мне очень повезло. Несмотря на то, что во время беременности у меня появилась безумная любовь к мороженому - каждый день я съедала по маленькому ведерку мороженого манго с бананом, я поправилась совсем немного. А после рождения ребенка вес сошел буквально за 2 недели. Не могу сказать, что я прикладывала большие усилия. Просто больше гуляла и старалась эмоционально впитывать только позитивные вещи.

- Имя малышки Сафина. Это твоя идея?

- Нет. Такое имя придумал Ян. Мне очень понравилось. Оригинальное и похоже на мою девичью фамилию.

- Ты считаешь себя строгой мамой?

- Пока не знаю. Сегодня Сафина вызывает у меня только умиление. В этот четверг ей будет три месяца, и у нее начинается очень интересный период. Она стала улыбаться, узнавать лица людей, агукать. Но я во всем люблю порядок, так что постараюсь сделать все, чтобы Сафина была воспитанным человеком.

- У тебя в детстве было прозвище. А у Сафины оно есть?

- Правда, папа называл меня Каляпуша. У Сафиночки пока какого-то конкретного детского прозвища нет. Просто называем уменьшительно-ласкательными именами.

- Как считаешь, дочка больше похожа на тебя или на папу?

- Она очень похожа на Яна, хотя глаза мои.

- Алсу, в роддоме ты находилась по соседству с Бритни Спирс. Познакомились?

- Нет. Я рано выписалась, а Бритни привезли на сохранение позже.

- Как тебе жизнь в Лос-Анджелесе? Наверняка уже обзавелась новыми друзьями. Среди них есть знаменитости?

- Нормально. Друзья уже есть. Из знаменитостей... Ладно, только вам об этом скажу: подружилась с известным джазовым музыкантом Джорджем Бэнсоном. Мы познакомились с ним в Москве на нашей свадьбе. А в Лос-Анджелесе встретили его в ресторане. Поужинали. Стали общаться. И дообщались до того, что решили сделать с ним дуэт.

- Помню, как-то ты призналась мне, что вы с Яном планировали записать совместную композицию.

- И уже записали. Эта англоязычная песня «Чудеса». Слова мои, а музыка - наше с ним совместное творение. Кстати, мы уже и выпустили диск. (Смеется.) Правда, в количестве тысячи экземпляров - он был подарочным для гостей, которые пришли к нам на свадьбу.

Возможно, скоро вы услышите колыбельную, это тоже наше совместное творчество.

- Когда ожидать твоего полноценного возвращения в шоу-бизнес?

- Не хочу загадывать. Хочу просто работать и жить... и жить по-настоящему, и ради дочери! Но пока я не планирую резкого возвращения. Все будет происходить постепенно. На днях в эфире радиостанций появится моя новая песня «Самое главное». Перед Новым годом - видеоклип на нее. Кстати, я снималась в нем, еще когда была беременна.

В выходные буду участвовать в «Песне года». В настоящий момент ведется работа над фильмом Светланы Дружининой «Виват, Анна Иоанновна», где у меня одна из главных ролей. Мне осталось озвучить там всего несколько эпизодов. А также записать несколько песен к фильму.

- Говорят, что ты приехала сюда не только ради «Песни года», но еще чтобы поздравить своего супруга с днем рождения.

- Да и привезла ему подарок от меня и дочки. Подарила Яну от нас с Сафиночкой открытку, оригинальную рамку с последней фотографией дочки, футболку с надписью «Гордый папа» и несколько песен из своего нового репертуара. День рождения отмечали в узком кругу семьи в одном из ресторанов в центре Москвы. Все было очень вкусно, но из-за того, что я кормлю ребенка, от большинства разносолов, которые были на столе, мне пришлось отказаться.

- Когда вы с ребенком переберетесь в Москву?

- Думаю, что ближе к лету.

