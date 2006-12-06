У Ольги Сумской во время танца оторвался нос (ФОТО)

Наталья Могилевская с Владом Ямой заводили публику японским танцем и композицией с зелеными Масками. Владимир Зеленский и Алена Шоптенко потратили некоторое время, чтобы вспомнить танец Элвиса. Увидев их репетирующих в коридоре киностудии Довженко режиссер Анатолий Матешко восхитился: «А вы все никак не успокоитесь!» Виталий Козловский с Ксюшей Горб шиковали в фараоновских костюмах, но самый большой ажиотаж вызвал танец Ольги Сумской. В три часа ночи. Дело в том, что только около двух часов ночи закончилась запись сцены со «светскими львицами» Русланой Писанкой и Ольгой Сумской. Символизируя наступающий год, они были одеты во все розовое. На голове у Ольги красовалась мышка, а у Русланы – поросенок. Кстати, на этот раз вальс Сумская танцевала не со своим «танц»-партнером Игорем Бондаренко, а с первым тренером-учителем Димой Дикусаром. Игорь перешел в руки Русланы Писанки, так как ее Коля как раз улетел на международные соревнования. Он, как никак, является судьей международного класса. После «светских» сюжетов нужно было быстро перегримироваться из розового костюма в характерный наряд Прони Прокоповны, так как последним в эту ночь писался задорный квикстеп Ольги и Димы Дикусара по мотивам фильма «За двумя зайцами». Тот самый, который они продемонстрировали в гала-концерте. «После выступления к нам тогда подошел судья Григорий Чапкис, - рассказывает Сумская, - и сказал, что не мог себе представить, что я могу быть такой легкой: «Вы впервые за два месяца шоу были, как пушинка. Наконец-то, я увидел ваши пластические возможности». Все-таки мы с Димой, когда начинали репетировать, нашли друг друга, почувствовали пластический контакт – нельзя было разрушать это». Макияж Сумской делали очень быстро, потому что дело уже шло к трем часам ночи. Актриса и танцор отработали два дубля и вдруг, в конце, на последних аккордах, нос у Ольги начал отпадать. Тогда она просто взяла его и отбросила в сторону. Он упал где-то между столиками с массовкой. Съемка остановилась. Режиссер Максим Паперник призвал всех присутствующих искать нос Сумской. Всей группы и развеселившейся массовке пришлось ползать на четвереньках и искать отвалившийся нос. «Надо было его хотя бы на театральный клей для усов посадить», - говорила позже Ольга. Квикстеп Прони Прокоповны, который был сделан за два дня, произвел такое впечатление на финальном выступлении в «Танцах со звездами», что на сегодняшний день Ольга получила уже пять предложений участия в концертах с этим номером. «Я всегда мечтала о роли Прони, - сознается актриса. - Характерные роли всегда были моим коньком. Владимир Зеленский после нашего танца сказал: «Я понял фишку Сумской – она характерная актриса».