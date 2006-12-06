Тина Канделаки: Меня называют свинкой

К студии Тина подъехала на «свежекупленном» внедорожнике «Ауди Q7». Эта машинка, конечно, не «Феррари» за полмиллиона, но на 80 тысяч долларов потянет. Кстати, на подобном авто рассекала в сентябре по Москве Мадонна. Тина пока редко водит авто сама, в основном ее возит водитель, он же охранник, пишет «Комсомольская правда». - «Комсомольская правда»? - увидев нас, улыбнулась Тина. - Я сразу догадалась! Ну, как я выгляжу? - Великолепно! - признали мы. - Ну что, я жива! И, как видите, со мной все в порядке, никаких ожогов! - продолжала телеведущая, держа при этом руки в карманах пальто. - И все же внесите ясность, расскажите правду о скандальной катастрофе... - Сейчас я не могу, у меня эфир, если вы меня подождете, я с вами поговорю, можете поехать на съемки проекта «Свадебный переполох», они здесь рядом пройдут, на соседней улице. Я туда приеду сразу же, как закончится эфир. Расставшись с Тиной почти друзьями, мы отправились ждать ее в назначенное место. Просидели час в холле помещения, где шли съемки новой телепередачи, а затем одна из сотрудниц СТС принесла нам мобильный телефон. На проводе была Тина. - Я очень люблю «Комсомольскую правду», читаю ее всегда, очень уважаю вашего главного редактора, но, извините меня, сейчас я не могу вам ничего рассказать, вам нужно будет спросить об этом руководителя пиар-службы телеканала СТС. Если они мне разрешат с вами говорить, то я согласна, если нет, то нет. - Тина, но вы же обещали поговорить... - Я никому ничем не обязана, я не хочу рассказывать о моей поездке в Ниццу, пока не время... Программа «Особое мнение» радиостанции «Эхо Москвы» запомнилась ироничными высказываниями соведущего Канделаки Сергея по поводу нашумевшей истории с Ниццей, «Феррари» и свинкой. Доренко: - ...все напряженно думают, как ты чудом спаслась. Канделаки: - Ты в курсе? Доренко: - Я не в курсе. Я в ужасе от того, что свинка. Я надеюсь, что была не свинка, а хомячок. Что меня гораздо больше устраивает. Потому что от свинки могут быть какие-то серьезные последствия. А я ею не болел. Интернет весь переполнен. Канделаки: - Поэтому ты знаешь. Доренко: - Я знаю по Интернету все что угодно. Что ты была на Луне, на Марсе, что ты была... а также Enzo, горела в самолете. (...) Мы не будем спрашивать, мы сами как-нибудь сядем в «Феррари» и попробуем, что это такое... Из истории с аварией, которую многие рассматривают как несмываемое пятно на биографии Канделаки, Тина, похоже, решила выжать максимум. Она по-прежнему не «колется», но уже и не скрывается от прессы, она обнажает плечи, но прячет руки, она с улыбкой смотрит в теле- и фотообъективы, заманивая обещаниями раскрыть все тайны и попутно скармливая журналистам информацию про новый телепроект. Похоже, поведение Тины ошибочно именовали глупым. Канделаки, даже находясь на грани провала, настолько вдохновенно занимается саморекламой, что зрители, пожалуй, еще долго будут, прильнув к экранам, гадать, почему же звезда не показывает им свои ладони. Профессионал!

