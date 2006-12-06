Зеленский назвал Тину Кароль «классической блондинкой»

6 декабря 2006, 15:34

Впервые за свое восьмилетнее существование команда «95 квартал» решилась дать пресс-конференцию. Действие это произошло накануне очередных концертов «Вечернего квартала» и вручения не очень лестной премии звездам шоу-бизнеса «Золотий гарбуз».

На саму пресс-конференцию основные действующие лица опоздали, поэтому Владимиру Зеленскому пришлось оправдываться: мол, тяжелый вечер сказался на пунктуальности коллег. В итоге главные места в президиуме заняли не очень знакомые, но, тем не менее, важные лица команды (те же, кто задержался, рассаживались во втором ряду). Эти самые лица и задали основной тон пресс-конференции. Как оказалось, больше всего участникам «95 квартала» хотелось поделиться результатами многолетнего труда и похвастаться весьма далеко идущими планами. Вспомнили все проекты, в которых команда когда-либо принимала участие (о них рассказывать не будем, все и так помнят). А в недалеком будущем поклонников юмора ребят ждет масс новых программ. Во-первых, студия планирует отделить вручение премии «Золотий гарбуз» в отдельную программу, а так же запустить новые – «Звездная квартира», «Ситком», «Юмористически бои без правил» и «Ночной квартал». Все это «квартал» планирует делать самостоятельно, и уже полностью готовый продукт продавать тем каналам, которые больше всего того заслуживают. Приоткрыли ребята и кухню производства своих текстов. В «Студии квартал - 95» работают двадцать авторов. «Мы собрали самые лучшие умы на территории Украины и Росси, - хвастается Владимир Зеленский. – У многих из них московская школа». Таланты собирают и по всем городам Украины. Для местных самородков организовывается проект «Ночной квартал» - своеобразная студия на местах. «Получается, что в столице есть все, а в других городах – ни фига», - переживают за периферийных украинцев артисты. Ребята будут развлекать поклонников в ночных клубах. Своего рода аналог столичного «Comedy club». Правда, такое сравнение совсем не понравилось резидентам «квартала». «У них своя линия, у нас – своя. Хоть у нас и бывает юмор ниже пояса, но мы отличаемся образованием, и матов в наших текстах вы не встретите никогда, - утверждает Зеленский. – Я уже упоминал о том, что мы собираем лучших, так вот авторов Комедии клаба мы к себе не приглашаем. Хотя некоторые из них раньше и работали с нами». Не могли ребята «95 квартала» не вспомнить о нашумевших «Танцах со звездами». Как оказалось, весь сценарий шоу они готовили сами. И удачные шутки ведущих, в частности Юрия Горбунова, оказались не импровизацией, а хорошо сыгранной подготовленной репризой. Тина Кароль, по мнению артистов, очень хорошо вошла в роль классической блондинки, и своего зрителя подкупала не столько удачными высказываниями, сколько своей энергетикой. Сценарий так и писался – для веселого (Юрия Горбунова) и красивой (Тины Кароль). Результат финала шоу Владимир Зеленский считает справедливым. «Конечно, все справедливо, а что вы еще хотели от меня услышать? Другого решения я бы не пережил», - шутил Зеленский. Естественно, «Танцы…» не прошли для «квартала» бесследно, многих участников они порядком задолбали. «А меня не задолбали», - отстаивал свое мнение победитель. «Правильно, пока мы пишем текст – ты на танцах. Пришел, прочитал и снова на танцы, - недовольно комментировали артисты. - Думаем, многие звезды удивятся, увидев себя со стороны. И Лена тоже примет в программе участие, но пусть для нее это станет сюрпризом». Новогодний тост от ВК: В год свиньи желаем всем оставаться людьми

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