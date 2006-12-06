«ТАРТАКу» стукнула десятка

Первый подарок, который группа презентовала фанам – новый альбом «Сльози Та Соплі», который появился в продаже 5 декабря. Это пятый по счету альбом, в котором собраны песни о любви. Второй презент – новое видео на песню «Я не знаю», снятое продюсерским центром А7. А третий – обновленный сайт www.tartak.com.ua . Ну, а концерт в «Лавре» оказался десертом, которым пришли полакомиться все поклонники группы. Среди них были замечены: кинорежиссер Олесь Санин, лидер группы «Крыхитка Цахес» Каша Сальцова, бывший ТНМКист НеДИЛЯ, Тарас Чубай и другие. Все, как говорится, прошло в приятной и почти семейной атмосфере. Прыгали, кричали, пьяных не было, «писків» не били, музыкантов вызывали на бис.