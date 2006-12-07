Мама Любови Полищук: Не могу простить родных, которые скрыли от меня, что Люба умирает

Его похороны совпали с другой трагической датой – девятым днем со дня смерти Любови Полищук, великой русской актрисы.

В доме Ольги Пантелеевны собрались на поминки только самые близкие. В отсутствие мужчин в семье организацию двух поминальных обедов взяла на себя средняя дочь, Валентина.

На погребение Сергея Ольга Пантелеевна не смогла поехать. Ее состояние сейчас очень тяжелое, дочь Валя не отходит от нее ни на минуту, всегда под рукой держа медикаменты.

– Двойное горе у нас, – тяжело вздыхает мама Любови Григорьевны. – И кажется, что нет у меня больше сил пережить это.

Обида

До последнего момента Любовь Полищук пыталась скрыть от Ольги Пантелеевны, насколько серьезно ее положение. Оберегая нежное материнское сердце, великая актриса просила всех родных и близких молчать о ее болезни. И все же Ольга Пантелеевна прилетела из Омска в Москву, сердцем чувствуя, что с любимой дочкой стряслась беда.

– Когда я ее увидела, то сразу все поняла... Как же так? Муж и дети Любы все от меня скрывали! Я бы раньше прилетела, чтобы побыть со своей доченькой подольше. Обо всем бы поговорила, все бы ей рассказала, посоветовалась бы с ней. Может, все бы и наладилось. Все молчали. Почему? Разве они не понимали, что это значит для матери, когда родная дочь в таком состоянии?

– Мамочка, – говорит, утирая нахлынувшие слезы, Валентина. – Это Любаша нас просила не говорить тебе ничего. Умоляла нас не расстраивать тебя. Знала, как ты ее любишь, как будешь ночи не спать...

Богородица

Ольга Пантелеевна пьет успокоительное, и заботливая дочь укладывает мать в постель. Мужественная женщина не хочет обращаться к врачам, предпочитая привычный в последние дни корвалол. Приступы сердечной боли не отпускают Ольгу Пантелеевну.

Она смотрит на портрет Любови Григорьевны и измученным голосом восклицает:

– Почему они не дали мне приехать к тебе, доченька?

Ольга Пантелеевна всегда молилась о здоровье своих детей и внуков Богородице. В доме Полищук есть образ Святой Марии и ее небольшая скульптура.

– Молила Богородицу, чтобы не оставила Любашу. Чтобы смерть ее не была мучительной и страшной.

Прощание

В последние часы жизни Любови Григорьевны от нее не отходили самые родные люди – мама и сестра.

– Дочка не приходила в сознание, но мы с Валей не смыкали глаз у ее кровати. Надеялись, что она вернется к нам. Скажет, что все страшное уже позади. Но дочка умерла у нас на руках, так и не приходя в сознание.

