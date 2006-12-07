Надежда Бабкина превратилась в мумию (ФОТО)

Некоторые из звезд приехали порадовать своим талантом зрителей киевского цирка семьями. Так, Анне Веске появилась в сопровождении своего мужа Бена. У парочки явно было настроение не ах: оказалось, что организаторы шоу напутали (или попытались сэкономить) и забронировали для советской звезды конца 80-х номер всего лишь на сутки. А Вески-то рассчитывала провести в Киеве несколько дней. Ну, хоть отправляйся на вокзал, радовать местных бомжей «живым» исполнением давнего хита эстонской певицы «Позади крутой поворот». Слава Богу, на счастье киевских бездомных организаторы концерта вовремя опомнились и исправили свою ошибку.Пьер Нарцисс приехал с ребенком и супругой. Надежда Бабкина привезла молодого любовника Евгения Гора. Окружающие, глядя на похудевшую «казачку Надю» ахали и охали. Певица же призналась, что эта метаморфоза ей далась нелегко: «Мне понадобилось два года тяжелой работы над собой, чтобы прийти в такую в форму. Главное для женщины - это правильно относиться к себе». Фигура – оно-то, конечно, хорошо. Но как говорят врачи-диетологи, после пятидесяти лет женщинам приходится выбирать: или тонкая талия, или морщины на лице. Признаться, Бабкина выглядела этакой мумией. Ну, разве что без бинтов.Артистка рассказала, что к празднику Нового года она готова всегда: поляна накрыта, дрова красиво уложены, огонь горит – остался только повод. Любимое развлечение звезды – игры. «Мы засовываем парня и девушку в мешок, а потом разыгрываем среди коллектива, кто кого выберет. Обычно парни интуитивно выбирают девушку, и наоборот. Вот такие у нас игры!»Настоящей проблемой для Жанны было спуститься на саму арену по крутой лестнице. Организаторы волновались, что она в своей обуви упадет. Но Агузарова рисковать не стала и пела на верхней ступеньке. Песню Жанна выбрала не менее странную, чем ее наряд – про проститутку в Америке. Артистка проникновенно пела о «Королеве красоты», в чулках и на панели, сутенере и всем, что связано с таким видом заработка.