Агутин и Варум полгода не живут вместе

Два года назад, когда целующегося с неизвестной блондинкой Агутина подловили папарацци, стало ясно, что в отношениях артистов появилась трещина. Леонид якобы стал перебарщивать со спиртным, и, говорят, именно это стало причиной сердечного приступа и последующей госпитализации артиста. Разговоры о разводе усилились. Однако через нашу газету Агутин заявил, что развода не будет, дескать, не верьте сплетням. Но полгода назад Агутин из загородного дома в Крекшине, где они жили вместе с Анжеликой и дочкой, переехал в квартиру на Саввинской набережной. С того времени соседи звездной семьи по Крекшину Агутина там не видели. На недавний день рождения подруги семьи Елены Пресняковой Варум приехала одна. И на съемках новогоднего концерта «Новые песни о главном» Анжелика и Леонид даже не поздоровались и уехали на разных машинах. Мы попытались получить комментарии звезд. У Агутина времени на общение с корреспондентом «КП» не нашлось. На вопрос: «Почему вы с мужем живете порознь?» - Варум ответила: «Так легче работать. У нас все хорошо». Говорят, что звездная пара скрывает свой разрыв только из финансовых соображений. Если Агутин и Варум объявят о разводе, то потеряют изрядное количество поклонников и, что самое страшное для артистов, сильно упадут в цене. К тому же за семь лет официального брака Леонид и Анжелика обзавелись недвижимостью: построили загородный дом в Крекшине, купили квартиру на Саввинской набережной и шикарный особняк в Майами. И поскольку официально пара пока не поделила недвижимость, а лишь формально разделила квартиру и особняк, то с полноценным разводом, по слухам, решили подождать. Тем более штамп в паспорте не препятствует личной свободе двух звезд.