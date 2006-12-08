Российские «Танцы со звездами»

На финишную прямую популярного соревнования вышли четыре пары: Александр Дедюшко с Лианой Шакуровой, Анна Снаткина с Женей Григоровым, Настя Мельникова с Денисом Каспером и Алексей Гоман с Людмилой Чегринец.

Титулованные танцоры с подопечными звездами заметно устали и справляются со стрессом, кто как может.

Деньги

Актер Александр Дедюшко, например, на последних съемках сорвался на режиссера, заявив, что его не устраивает сумма гонораров за участие в проекте:

- В Европе тоже существуют подобные программы, вы видели документы, сколько там танцоры денег получают, видели?! - кричал разгневанный Дедюшко. - Мы зарабатываем сущие копейки по сравнению с коллегами с запада, а работаем, между прочим, на износ. Ну нельзя же так!

Таблетки

Партнерша Александра по паркету Лиана Шакурова прилюдно эмоций не показывала, но заметно нервничала по любому поводу, будь то минимальная задержка репетиции или потерявшийся ободок. Раздражительность чемпионки развилась до такой степени, что девушка оказалась не в силах справиться с проблемой сама и прибегла к помощи медикаментов. Во время всей репетиции Лиана не расставалась с баночкой витаминов успокаивающего действия. По словам близкого окружения красавицы, даже дружеская поддержка экспрессивного партнера Дедюшко не помогает ей прийти в себя, и девушка двух часов не может провести без волшебных успокоительных пилюль.

Отношения

Главные претенденты на выбывание из проекта, Алексей Гоман и Людмила Чегринец, хоть и не пользуются бешеной популярностью у судей проекта, зато являются абсолютными лидерами по количеству закулисных бытовых сцен.

- Я вообще зануда и очень тяжелый человек, как Люда меня терпит - непонятно, - признался Алексей. - Хотя, видимо, уже не терпит, и ее можно понять: я могу достать кого угодно. Мне, например, все равно, дойдем ли мы до финала - что будет, то будет. А Люде как профессиональному танцору это, конечно, неприятно.

Сама Чегринец призналась, что куда больше Лешиного безразличия ее волнует состояние собственного тела:

- Я так растолстела, ужас, - сокрушалась Людмила. - Никакие тренировки не помогают.

