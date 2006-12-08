Наталье Могилевской предложили сняться в проекте «Секс со звездой» (ФОТО)

8 декабря 2006, 14:36

На новогоднем концерте «Студии 95 квартал» был аншлаг – ни одного свободного места. Те, кто не позаботился о билетах заблаговременно, в зал так и не попали.

Первым из заявленных звезд во «Дворец Украина» приехал Валерий Меладзе. Несмотря на то, что эта площадка артисту хорошо знакома, в сопровождении Ани Лорак Валерий отправился обследовать кулисы. Прогулявшись за сценой и оценив обстановку, певцы скрылись в гримерных. Там они и провели все время до антракта. Анонсированная Глюкоза несмотря на свое интересное положение (певица беременна) перед публикой все-таки появилась. Подпоясав уже немного округлившийся животик шарфом, Наташа смело вышла на сцену. Поскольку артистку с доберманом давно уже никто не видел, вместо него «95 квартал» подарил певице маленького поросенка Варю. Наташа сделали вид, что презенту обрадовалась. «Мне в Украине не первый раз вручают свинью, видимо, это ваш украинский доберман!». Но с собой животное не забрала. Глюкоза как чувствовала, что без свинки в этот вечер не обойтись, поэтому и песню исполнила соответствующую. В антракте в фойе появились именитые поклонники квартала. Перед вручением премии за сомнительные достижения в шоу-бизнесе, звезд этого самого бизнеса пригласили в «тайную» комнату. Именно там «95 квартал» и подготавливал их к восприятию жесткого юмора. Настроение, судя по всему, артистам поднимали с помощью алкоголя. (Пригласили всех, а вот про Глюкозу забыли – пить ей все равно нельзя). Сияющие и веселящиеся Виктор Павлик, группа «СМС», дуэт «Алиби», Ани Лорак, Валерий Меладзе, Анатолий Борсюк, Тина Кароль, Наталья Могилевская и Виталий Козловский (может, кого и забыли внести в список) шумной компанией отправились за кулисы, чтобы в начале вручения премии продефилировать по сцене в зрительный зал. За кулисами звезды щебетали с таким энтузиазмом, что многие прослушали свой выход. Валерий Меладзе все жаловался Ани Лорак и Тине Кароль на то, что для него, оказывается большая проблема найти хорошего режиссера для съемок клипа. И если в Москве он хоть кого-то знает, то Киев – остается загадкой. Тина Кароль тут же коллеге посоветовала Алана Бадоева, мол, Алан держит планку качества. Виталий Козловский приглашал всех на свой сольный концерт, а Виктор Павлик не упускал возможности вклиниться между красавицами «Алиби», «СМС» и «неАнгелами» и попозировать фотографам. Наталья Могилевская пребывала в замечательном настроении. Уж очень похудевшая певица щеголяла за кулисами в синем вечернем платье и рассказывала о своих планах на будущее. А в планах у Могилевской снять клип на новую песню с элементами эротики. «Там все будет настолько интимно и эротично, что я не знаю, как буду сниматься,- рассказывает Наталья, - наверно, придется из павильона выгнать всех, в том числе и оператора, иначе я буду стесняться». На сцене «Вечернего квартала» Наталья появилась в костюме, в котором танцевала румбу на «Танцах со звездами». Перед выступлением певица репетировала в фойе перед зеркалом новые па, и слезно просила фотографов не снимать ее в таком виде. «Я сегодня в таком виде только ради 95 квартала», - прокомментировала со сцены свой наряд Могилевская. В этот вечер Наталья пожинала плоды своих трудов. Ребята из квартала наградили ее «Золотим гарбузом» в номинации «Плохому танцору Коляденко мешает». Кроме этого ей предложили принять участие в новом проекте «Секс со звездой». Напарником Могилевской стал Владимир Зеленский. После своеобразного выступления авторитетное жюри в лицах актеров квартала вынесло вердикт: «Хоть музыка у вас и классическая, движения – все народные!». «Золотий гарбуз» от «95 квартала» получили: Глюкоза в номинации «Блондинка, или ничто так не красит женщину, как гидроперит» (статуэтку Наталья «отвоевала» у Надежды Грановской, которая «когда молчит - брюнетка, но как откроет рот – настоящая блондинка»). Валерий Меладзе – «Новый голос черного квартала» «неАнгелы» - «Плагиат» (песня «Юра, прощай» почему-то напомнила кварталу творчество Мурата Насырова) Наталья Могилевская – «Хорошему танцору Коляденко мешает» Остальные статуэтки «Золотий гарбуз» достались самому «95 кварталу»

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