Сегодня заканчивается сериал «5 минут до метро»

Марина Петренко: «Когда падал наш самолет, я подумала: «Боже, я же еще не снялась ни в одной приличной картине!»



Еще в четырнадцать лет Марина снялась в скандальной картине Юрия Ильенко «Молитва за гетмана Мазепу». Жажда серьезного образования на время стала препятствием для кинокарьеры, но сейчас студентка факультета международных отношений параллельно снялась в двух картинах («5 минут до метро» и «Сердце мира»). Марина – уроженка Крыма, снимает в Киеве квартиру с братом-студентом, который коварно обрезает ей ночью ногти, а мама ее – акула бизнеса (но не шоу) южных морей – готовила дочь к серьезной карьере бизнес-леди.



- Почему же не пошла в театральный институт?



- Судьба отвела. Сразу после «Мазепы» я была утверждена в 3 фильмах, но так случилось, что ни в одном из них не снялась. Собиралась закончить 9 класс и уехать в Москву. У меня уже программа была готова для поступления, я буквально сидела на чемоданах. Мама пригласила в гости московскую актрису Наталью Вдовину, чтобы она развеяла мои грезы об актерстве. Она говорила со мной с 2 до 11 вечера. Это остановило меня. Меня никогда ничего не заставляли, но тут меня мягко начали готовить к тому, что нужно получать серьезную профессию.



- Как же ей удалось переубедить тебя?



- Она рассказала о всех издержках профессии: о том, что для того, чтобы выжить, нужно сниматься в фильмах, что работая в театре, невозможно содержать семью. Она нашла мое слабое место. Я независимый человек – не люблю зависеть от мужчин, и меня не купишь на безделушки. Меня остановило то, что я могу стать зависимой от кого-то. Я начала готовиться в Институт Международных отношений, поступила, отучилась год…



- И тут…



- И тут я вернулась к тому, о чем мечтала.



- Как же это случилось?



- Просто осенью 2005 года я летела из Москвы и чуть не разбилась на самолете. Пока мы летели хвостом вниз на землю, у меня в голове проносись мысли. Первая: «чтобы с мамой ничего не случилось». Вторая: «Господи, я не снялась ни в одном нормальном фильме». Это вторая мысль, которая пришла вслед за мамой. После этого я поняла, что если я не свяжу с этим жизнь, в итоге я очень пожалею. Через 2 месяца меня пригласили на пробы в «Сердце мира», а после этого я получила роль в «5 минут до метро».



- Долго боролась за роль?



- Было очень смешно, потому что я пришла на пробы в сапогах на высоких каблуках, в мини юбке и норковой шубе, а там роль абсолютно юного наивного создания… Они спрашивают: «А вам сколько лет?» А я говорю: «А сколько надо?». - «17». «Ой, подождите минуту!» - Воскликнула я и побежала в туалет, умываться…



Но буквально через несколько дней после проб позвонили и сказали, что я утверждена. Когда я прошла в обе картины, позвонила домой и сказала «Буду сниматься, я нашла себя в жизни, и все остальное для меня на втором плане».



- И что же мама?



- Она поняла меня и теперь за меня очень рада. Звонит мне каждый раз, когда видит рекламный ролик и говорит: «Девочка моя, я тебя так люблю!»



- Телесериал отнимает много сил. Не тяжело тебе было?



- Тяжело. Уставала страшно, но столько удовольствия от этой работы!



- А сознание на площадке почему теряла?



- Наверное, от перенапряжения. Когда постоянно в кадре, когда постоянно плачешь в кадре… у меня был нервный срыв. Не было ни одного дня, когда можно было выспаться и набраться сил, плюс нерегулярное и неправильное питание.



- С кем из партнеров в сериале тебе было особенно интересно работать?



- Ой, партнеры у меня были просто шикарные. Я столько научилась за это время, что у меня ощущение, будто я прошла два года театральной школы. В первую очередь это конечно, Марина Могилевская. Она настолько сильная личность… Она не дает тебе расслабиться в кадре ни на секунду. Все подскажет, сумеет найти слова, чтобы достучаться до твоего сознания, чтобы ты прочувствовал, что ты должен сыграть этот момент. Потом, конечно, Саша Наумов. С актерским составом очень повезло.



- Твоя героиня, Даша, очень молода и верит, что принципиальность и чистота изменят мир. Ты тоже веришь?



- Конечно, не так безгранично, как Даша, но верю. Хотя я реалистка и знаю, что не всегда удается все вопросы решать положительно.



- Без чего не мыслишь свою жизнь?



- Без шоколада, он спасает от всего – от депрессий, плохого настроения. А если подумать – без близких людей, без любви, без кино.



- Какую роль мечтаешь сыграть?



- Я обожаю образ Миледи.



