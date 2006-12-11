Свой закат Пугачева решила отметить в Киеве

Это вам «не мелочь по карманам тырить», как сказал персонаж Савелия Корамарова в фильме «Джентельмены удачи». Примадонна доверила Бадоеву донести до широких телевизионных масс ее песню «Приглашаю на закат». Автором композиции, между прочим, является сам маэстро Игорь Крутой, и судя по названию, произведение должно стать очередным этапом (завершальным?) работы в биографии Пугачевой. Одарить монаршей милостью украинского режиссера Борисовна решилась с подачи бывшего супруга, большого поклонника творчества украинской группы «ВИА ГРА. Дело в том, что Филе этим летом очень полюбился клип девушек «Л.М.Л.», который и ваял наш прославленный режиссер. Во время съемок в Киеве новогоднего фильма «Звездные каникулы» Бедросович поинтересовался у стилиста Ольги Навроцкой, кто автор его любимого ролика. В ответ Ольга не только рассказала, но и передала артисту диск с нарезкой из лучших работ Бадоева. Филя был в восторге! Впечатлениями от увиденного он поделился с бывшей супругой и прокрутил ей клипы украинского мастера. Потрясенная увиденным, Алла послала к Бадоеву гонцов… Алан как раз расчистил график для подготовительного этапа к съемкам нового полнометражного фильма. Но Алле Борисовне отказать не смог. Чтобы обсудить детали предстоящего грандиозного проекта Бадоев, специально съездил в Одессу, где Алла Борисовна выступала во время гастролей по Украине. Пугачева решила, что клип должен быть автобиографическим, и хочет посвятить его своей дочери Кристине. Орбакайте снимется вместе с мамой. Бадоев решил снимать видео в стиле документальное кино. Чтобы придать ролику побольше реалистичности, режиссер выведал у Пугачевой ранее неизвестные моменты ее биографии, связанные с дочкой. Алла Борисовна также планирует поручить Бадоеву съемку клипа для своего подопечного Майка Мироненко.