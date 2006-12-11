На презентации Алины Гроссу устроили стриптиз русалок (ФОТО)

Предновогодние концерты практически полностью выбили девочку из учебного процесса, поэтому родители решили заменить школу занятиями с частными преподавателями в удобное для малолетней звезды время. Сдавать экзамены и зачеты в учебном заведении Алина будет экстерном. Провожать Гроссу в самостоятельную взрослую жизнь пришли не только одноклассники, но завуч с классным руководителем. Специально для Алины они хором исполнили песню из фильма «Розыгрыш» «Когда уйдем со школьного двора». А маленькая певица в свою очередь порадовала гостей исполнением хитов из собственного репертуара, а пишут их для нее самые именитые украинские авторы от хитмейкера Ротару Руслана Квинты до Ирины Билык, с семьей которой дружит вся родня Гроссу. Не смотря на то, что в этот вечер Ира отправлялась на концерт в Запорожье, она смогла выкроить время, чтобы поздравить свою маленькую подружку. На вечеринку Ирина привела с собой своего семилетнего сына Глеба и маму Анну Яковлевну. Звездная семья уединилась в компании экс-спикера, члена УНП, Ивана Плюща, его супруги и десятилетней дочери Доминики в VIP-ложе на втором этаже. Ирина как старшая подруга делится с семьей Гроссу всем, чем может, начиная от песен, заканчивая собственными стилистами и парикмахерами. Например, Алину на вечеринку нарядил билычкин стилист Юрий Жуйков. Мама Билык решила навести мосты дружбы и с семьей Ивана Плюща, пригласив их на фирменные вареники с капустой и творогом. «Вкуснее вы отродясь не пробовали!» - уверяла Анна Яковлевна политика. Одна из достопримечательностей заведения, в котором проходила презентация, - живые русалки. Ну, конечно, не совсем настоящие: их изображали девушки-пловчихи. Русалочий стриптиз настолько вдохновил «поющего ректора» Михаила Поплавского, что он пригласил одну из них в свой клип. На презентации Гроссу русалка также пользовалась повышенным вниманием публики, особенно ее мужской части. Папа Алины вместе с Иваном Плющем в перерывах между принятием пищи выходили понаблюдать за ними с балкона второго этажа. Некоторые гости ударились в эротические фантазии и смело предположили, что в соответствии с темой вечера уместно было бы нарядить русалку в школьную форму. Одной из последних на вечеринку пожаловала певица Галина, которая сейчас находится в стадии развода с бывшим супругом, нардепом Василием Горбалем, ради которого во время оранжевой революции она согласилась выступать на пронизывающем осеннем ветру перед шахтерами на Киевском вокзале. В отличие от бывшего мужа, появляющегося с светских мероприятиях в компании неизвестной блондинки, Галина в последнее время тусуется в гордом одиночестве. «Я совершенно не ожидала, что коллеги, а также многие известные женщины окажут мне такую моральную поддержку. Очень тронута их заботой и вниманием, - призналась певица. – Для себя я решила, что испытания идут женщине на пользу. Поэтому максимально сконцентрируюсь на творчестве. Отвлекаю себя маленькими безделушками. Например, купила недавно для себя эту милую сумочку с лампочкой».