Катя Бужинская забеременела от Филиппа Киркорова (ФОТО)

Во Дворец спорта Филипп Киркоров приехал заблаговременно, чтобы отрепетировать свое выступление. Зная о дружеских отношениях Филиппа Киркорова и Андрея Данилко, звезд первой величины организаторы поселили в одной гримерной. Там они и провели все время до начала шоу. Друзья так увлеклись задушевными беседами, что чуть не проворонили выход Фили на сцену. В этот вечер Киркоров исполнил аж четыре песни из изрядно припавшего пылью репертуара. Но благодарная публика все равно на аплодисменты не поскупилась. Особенно зрителям пришлась по душе подводка к выходу артиста: «Этого певца любят все, и даже животные!». В подтверждение сказанного Филипп исполнил «Зайку». В фойе Киркорова остановил Юрий Квеленков, бывший муж Катерины Бужинской. Продюсер певицы заявил, что сразу после съемок совместного клипа Кати и Филиппа барышня внезапно забеременела (до этого момента у нее якобы ничего не получалось). Особенно прикольно Квеленкову, что подозревать Катю в неверности теперь ему не нужно: пусть голова болит у ее нынешнего гражданского супруга, пластического хирурга. «Как хорошо! – умилился от услышанной новости Бедросович. - Теперь она обязана назвать ребенка Филиппом, а, может быть, и Аллой, если родится девочка». Посмотрев с нескрываемым удовольствием выступление Андрея Данилко (Верка Сердючка была в отличном настроении, даже спрыгнула со сцены в зал к своим поклонникам, чем доставила немало неприятностей охранникам), Филипп отправился в гримерную Сергея Лазарева. По дороге певец заглядывал во всех комнаты подряд, но, видимо, ничего интересного для себя так и не обнаружил. С Сергеем Киркоров провел как минимум полчаса. (Лазарев, записывая поздравление, умудрился нахамить девушке-администратору. Досталось ей и от Димы Билана, который, нервно цыкнув, закрыл ей рот. И если Билан просто попытался перевести свое раздражение в шутку, то Сергей Лазарев, как настоящая звезда, отправил девушке свой диск с извинениями). Так, курсируя между гримерными и фойе, Филипп дождался окончания концерта, снова что-то обсудил с Андреем Данилко, и только после этого покинул «Дворец спорта». Любимец очумелых девочек Дима Билан на каждом шагу демонстрировал свою звездность. Певца охраняли два телохранителя, которые не подпускали к артисту не только поклонников, но и журналистов и фотографов, которые всеми силами пытались выполнять свою работу. Воинственное настроение Билана ощутила на себе и Тина Кароль. Певица акапелло исполнила «Show me your love» на совсем другую мелодию. «Вот видите, я пою в живую», - прокомментировала Тина. «Тогда я тоже спою в отместку», - опомнился Билан. «Может, не в отместку, а по дружбе?», - пыталась смягчить Димин каприз Кароль. «Нет, в отместку», - после недолгих раздумий настаивал на своем певец, и затянул отрывок из оперного произведения.