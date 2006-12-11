Михаил Жванецкий: «Своему сыну Мите я говорю: «Следи за полетом отца. Услышал жужжание – отец прилетел»

С самого начала Михал Михалы (не путать с Поплавским!) извинился за свой охрипший голос: мол, вчера был такой аншлаг во дворце «Украина», зрители просто ревели. В общем, хорошо поработал. «У киевской публики уровень понимания моих текстов, выше уровня моего написания!» Такой уровень раньше был в Одессе, по мнению мэтра, но оттуда ведь уехало две трети населения, одесситы размазались тонким слоем по всему земному шару, так что в Жемчужине у моря уже не тот уровень восприятия юмора Жванецкого.

О юморе. «Что такое настоящий юмор? Это сказать, не договорив, и понять, не дослушав».



О популярности. «Популярность – это когда вам платят любовью, а вы платите жизнью. Вот я, например, сейчас еле стою. Меня шатает».

Об учениках. «Я не буду давать мастер-классы. Мастер-классы – это как пенсия. Вот выйду на пенсию, тогда… Я не умею преподавать. Даже воспитанием заниматься. Вот своему сыну Мите говорю: «Следи за полетом отца. Услышал жужжание – отец прилетел. Нет жужжания – улетел».

О Поплавском. «Я завидую Михал Михалычу: он занялся правильным делом. Когда он поет на сцене, сзади такое творится!.. Я бы и сам стал сзади. Пока он пел бы, со всеми договорился бы о свидании. Вот это я называю полезной работой бэк-вокала. Столько учениц мне не осилить, но какую-нибудь одну…»

О молодых писателях. «Очень хотелось бы, чтобы в их текстах не было бы хотя бы грамматических ошибок».



Об Андрее Данилко. «В Ялте мы выступали на одном фестивале. И только у его дверей стояла охрана. Охрана не только не дает возможности войти, но и выйти».



О своем творчестве. «Все время ощущение, что ходишь с открытым ртом. Тут главное – подменить характер. Характер – это не нос, не запеть голосом Киркорова. Когда ты видишь характер, знаешь, о чем он скажет, а не каким голосом».

О свободе слова и внутренней цензуре. «Сейчас я нахожусь в границах приличий. Не привыкаю к огромному количеству артистов, в том числе и Комеди клаба, которые весело перешли на сторону мата. Перейдя на мат, они достигли своего потолка. Наша публика с огромной радостью говорит матом и слушает мат, еще не понимая, что это уже потолок. Мат ведь не дает развития. «Ты…!» - «А ты…!» И все. И никакого развития. Мат придумали, чтобы идти в атаку. «Мать, в душу…Вперед!» В атаку – это понятно. Но публику-то зачем?!»

О любимом произведении Жванецкого. «Нет такого. Это все равно, что если есть любимая жена. Прекращай поиски?!»

О суржике. «Так жалко, что вы переходите на один язык. Потому, что именно середина была прекрасной. И это использовали многие артисты. Та же покойна Любочка Полищук в «Моей прекрасной няне». Середина – это прекрасно. Когда одна нога на одной территории, а другая - на другой, и не будем говорить, что посередине».

О юмористах. «Ненавижу человека, который постоянно шутит. Это дурдом. Ты скажи, какая температура, а потом шути!»

О друзьях и самооценках. «Свою новую программу проверяю на друзьях. Выставляю водку, закуску. Таким образом обеспечиваю себе первый успех. То, что я сам думаю о себе, мне никто не скажет. Я сам о себе очень не высокого мнения. Я сам у себя все выедаю. Ты посмотри – и пройди мимо! А я всю ночь буду страдать и мучаться. И не надо ничего говорить! Но самый объективный ответ – это зал. Вдруг в антракте людей стало меньше. Все, я это больше читать не буду. А дома – водка, закуска. Бзынь, бзынь, мордой об забор, кто-то прорвался вперед. И я понимаю, чего стоят эти тексты».

