Михаил Жванецкий: «Своему сыну Мите я говорю: «Следи за полетом отца. Услышал жужжание – отец прилетел»

11 декабря 2006, 14:55

«Поющему ректору» Михаилу Поплавскому на сей раз удалось заманить в свой вуз пообщаться со студентами настоящего мэтра. Да куда там! Киломэтра! Под видом невинной встречи с учащимися Поплавский решил уболтать Жванецкого на мастер-классы для них. Мэтр сатиры устоял от заманчивого приглашения. Пока… Но с удовольствием ответил на все вопросы студентов и журналистов.

С самого начала Михал Михалы (не путать с Поплавским!) извинился за свой охрипший голос: мол, вчера был такой аншлаг во дворце «Украина», зрители просто ревели. В общем, хорошо поработал. «У киевской публики уровень понимания моих текстов, выше уровня моего написания!» Такой уровень раньше был в Одессе, по мнению мэтра, но оттуда ведь уехало две трети населения, одесситы размазались тонким слоем по всему земному шару, так что в Жемчужине у моря уже не тот уровень восприятия юмора Жванецкого.
О юморе. «Что такое настоящий юмор? Это сказать, не договорив, и понять, не дослушав».

О популярности. «Популярность – это когда вам платят любовью, а вы платите жизнью. Вот я, например, сейчас еле стою. Меня шатает».
Об учениках. «Я не буду давать мастер-классы. Мастер-классы – это как пенсия. Вот выйду на пенсию, тогда… Я не умею преподавать. Даже воспитанием заниматься. Вот своему сыну Мите говорю: «Следи за полетом отца. Услышал жужжание – отец прилетел. Нет жужжания – улетел».
О Поплавском. «Я завидую Михал Михалычу: он занялся правильным делом. Когда он поет на сцене, сзади такое творится!.. Я бы и сам стал сзади. Пока он пел бы, со всеми договорился бы о свидании. Вот это я называю полезной работой бэк-вокала.  Столько учениц мне не осилить, но какую-нибудь одну…»
О молодых писателях. «Очень хотелось бы, чтобы в их текстах не было бы хотя бы грамматических ошибок».

Об Андрее Данилко. «В Ялте мы выступали на одном фестивале. И только у его дверей стояла охрана. Охрана не только не дает возможности войти, но и выйти».

О своем творчестве. «Все время ощущение, что ходишь с открытым ртом. Тут главное – подменить характер. Характер – это не нос, не запеть голосом Киркорова. Когда ты видишь характер, знаешь, о чем он скажет, а не каким голосом».
О свободе слова и внутренней цензуре. «Сейчас я нахожусь в границах приличий. Не привыкаю к огромному количеству артистов, в том числе и Комеди клаба, которые весело перешли на сторону мата. Перейдя на мат, они достигли своего потолка. Наша публика с огромной радостью говорит матом и слушает мат, еще не понимая, что это уже потолок. Мат ведь не дает развития. «Ты…!» - «А ты…!» И все. И никакого развития. Мат придумали, чтобы идти в атаку. «Мать, в душу…Вперед!» В атаку – это понятно. Но публику-то зачем?!»
О любимом произведении Жванецкого. «Нет такого. Это все равно, что если есть любимая жена. Прекращай поиски?!»
О суржике. «Так жалко, что вы переходите на один язык. Потому, что именно середина была прекрасной. И это использовали многие артисты. Та же покойна Любочка Полищук в «Моей прекрасной няне».  Середина – это прекрасно. Когда одна нога на одной территории, а другая - на другой, и не будем говорить, что посередине».
О юмористах. «Ненавижу человека, который постоянно шутит. Это дурдом. Ты скажи, какая температура, а потом шути!»
О друзьях и самооценках. «Свою новую программу проверяю на друзьях. Выставляю водку, закуску. Таким образом обеспечиваю себе первый успех. То, что я сам думаю о себе, мне никто не скажет. Я сам о себе очень не высокого мнения. Я сам у себя все выедаю. Ты посмотри – и пройди мимо! А я всю ночь буду страдать и мучаться. И не надо ничего говорить! Но самый объективный ответ – это зал. Вдруг в антракте людей стало меньше. Все, я это больше читать не буду. А дома – водка, закуска. Бзынь, бзынь, мордой об забор, кто-то прорвался вперед. И я понимаю, чего стоят эти тексты».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять