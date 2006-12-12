Галлину опять кинули (ФОТО)

12 декабря 2006, 13:13

«Звездные дуеты», «Танцы со звёздами» и вот теперь «Звёздные вечера»… На этот раз – с известными украинцами мира решили поговорить Олимпийская чемпионка и оперный певец.

Это им принадлежит идея собрать «с миру по нитке» и «поболтать» на Рождество в эфире ведущего телеканала на всю страну. Идея «Звёздных вечеров» принадлежит Стеле Захаровой и Владимиру Гришко. Записывали проект в Театре им. Ивана Франко. Запись велась около трёх часов. Выглядело это так: массовка в ложах на балконах, внизу – 12 по новогоднему украшенных столов с традиционным шампанским и коробкой конфет, за которыми сидят «известные украинцы мира». Гришко и Захаровой (они «по сценарию» ходили между столами) помогали Ольга Сумская и Святослав Белза. Сидящие за «новогодними» столами «лучшие люди страны» явно скучали и часто выходили на перекур. Особенно, когда на сцене появлялись, не побоюсь этого слова «гениальные люди», оказывается тоже одни из «известнейших украинцев мира»: «безумно талантливый фанерный» Витас, «протеже Киркорова» Анастасия Стоцкая, екс-Порывай по батюшке Наталья Королёва... И это самые мировые украинцы?!. Когда на сцену вышел Витас, часть зрителей заметно оживилась, остальные - вышли покурить. Компанию «мировых» поддержали отечественные звезды, не менее яркие личности: «обложка 2006» Камалия, длинноволосый и покрашенный Павло Зибров, пёстрый Яремчук и так далее... Ещё за столами сидели: Нина Матвиенко, Александр Пономарёв с супругой, Яна Клочкова, Остап Ступка, Юрий Рыбчинский, Виктор Чанов, Олександр Злотник, Владимир Горянский, Леонид Каденюк и… и, на этом можно ставить точку. А вот супруги Пономарёвы на записи программы были заняты собой – они ожидают своего первенца. Сценарий действа был незамысловат и до примитивизма скромен. Вот, что вынуждены будут смотреть зрители «1+1» на Рождество (фрагмент сценария на языке оригинала): « Представлення артиста №8 Святослав Белза: Спасибо, Стелла! Талант следующий исполнительницы ни в каких майских травах не спрячешь. Она радилась в Киеве, н о покорила всю Россию. Ольга Сумская: Зустрічайте! Для вас співає Наталя Корольова! Виступ Наталії Корольової (Росія), 2 пісні (Стелла з Володимиром – написано від руки) Переодягання. Святослав Белза: Лично у меня после выступления Наташи в душе надовго остается весна. Ольга Сумська: А свято продовжує весняна зірка української естради – Галліна! Виступ Галліни (1 пісня, тривалість 5 хвилин) Під час виступу сідають за столик №6. Ольга Сумська: Ваші оплески, Галліні, та вже час переходити до літа! Святослав Белза: Кстати, почему июнь в Украине называют Червнем? Неужели из-за рыбалки?» и так далее. Кстати, о казусе с Галлиной. На съемках звезду вновь «кинули». Когда ведущая вечера оглашала следующую певицу, Галлина встала из-за стола и уже начала идти на сцену. Сделав несколько улыбчивых шагов она споткнулась на словах «…поёт Наташа Королева!». Натроение Галлины заметно упало. Других именитых гостей, заявленных в программе, а это – Виталий Кличко, Богдан Ступка, Катерина Серебрянская, Леонид Буряк, Владимир Литвин, а также русский посол Виктор Черномырдин – не было. Те же, кто пришли, на вопрос, «а что вы тут делаете?», отвечали: «не смог отказать»! Анатолий Борсюк, ведущий программы «Чёрным по белому» не хлопал Камалии. В это время он занимался более важным делом – бесшумно открывал бутылку с шампанским. Хит сезона: Гришко продавали за 200 грн., но это никто не покупал! Майка, сердце и подушка с Гришко – цены 100-150-200 грн.

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