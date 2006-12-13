Ирина Билык закосила под Мэрилин Монро

Во всяком случае, все ужимки были фирменными -«билычкиными». Ба! Да она даже откликалась на свое имя! (Но на всякий случай журналисты и фотографы еще долго спрашивали друг друга, точно ли это Билык). Короче говоря, преображение певице удалось ей на славу. А превратилась Ирина в секс-символ 60-х из-за …Андрея Данилко, у которого в тот день была презентация нового диска в киевском клубе «Арена». Мол, они с Андрюшей очень близки духовно, частенько собираются по ночам вместе, делятся своими любовными горестями, и Данилко было бы приятно увидеть на своем шоу саму несравненную Мэрилин Монро. Правда, прежде чем появиться на презентации Верки Сердючки, Билык заглянула на мероприятие еще одного знакомого – показ коллекции одежды дизайнера Сергея Ермакова. А поскольку с началом шоу затянули аж на два часа, уж даже и не знаем, успела ли Ирина на другую тусовку. Посмотреть на творения дизайнера пришла Ассия Ахат. И может статься, не только из любопытства. Оказывается, у этой блестящей и небедной барышни нет вечернего платья! А дресс-код же иногда требует… Сергей Ермаков же славится экстравагантными нарядами. Как раз по вкусу Ахат. Среди богемной публики на показе были также замечены две молодые мамаши – Лилия Подкопаева и Наталья Окунская. Вторая недавно призналась журналистам, что походами на светские мероприятия лечит свою послеродовую депрессию. Гостей поразил наряд Окунской: кормящая мать выставила свой бюст на всеобщее обозрение. И не только бюст, но и живут, и спину… В общем, чтобы все увидели, что она в прекрасной форме.