Сергей Ермаков создал платье в честь Ольги Сумской

Вообще-то, haute couture – это не только большой процент ручной работы и наряды, которые кроме как на подиум, больше надеть некуда. В первую очередь, это нечто вроде профсоюза, в который допускают далеко не каждого известного дизайнера, зато могут с легкостью оттуда вышибить (как, например, Пьера Кардена, который в свое время понял, что с заработками профсоюз не шибко поможет, и первым додумался доверить шить свои рубашки китайским работягам). Короче говоря, «официально» никак нельзя признать Сергея Ермакова «откутюрным» модельером. Это как в анекдоте про Ксюшу Собчак: приезжает армянин в Москву. И спрашивает друга: «А что, правда, что Ксюша красавица?» «Ну, считается…», - отвечает приятель. Ну, а если отбросить формальности, но у Ермакова, действительно, наряды, которые кроме как на подиум больше никуда не годятся и с большим количеством ручной работы. Новая коллекция получила название «Fleur Rouge», что означает «Красный цветок». Вошли в нее 25 платьев, посвященных женщинам-легендам, женщинам-звездам: Мадонне, Моники Белуччи, Лайзе Минелли, Мэрилин Монро, Шерон Стоун. И только две наши соотечественницы заслужили, чтобы быть включенными в этот сонм. Это Светлана Вольнова, которая открывала показ (ее платье называлось «Дива»), и Ольга Сумская («Ольга»). Сумская, правда, находилась среди зрителей. Платье же в честь нее было сделано из синего шелка. Так в программке объяснялся такой выбор: «как бездонные глаза Роксоланы». Это ничего, что наша легендарная соотечественница была кареглазой. Как собственно, и актриса, сыгравшая ее в телесериале.