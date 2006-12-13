Верка Сердючка: «Сегодня я всем даю!» (ФОТО)

13 декабря 2006, 12:33

На презентацию своего нового альбома «Тралли-Валли» Верка Сердючка опоздала на час. Единственное, что удерживало журналистов от того, чтобы разойтись по домам – это звездный статус артистки. Еще перед началом презентации организаторы всем объявили, что Верка будет говорить стоя, поэтому продюсер певицы, Андрей Данилко, пожелал, чтобы и все остальные тоже непременно стояли.

В зал Верка со своей мамой вбежали накрытые лоскутом черной ткани. «Это шутка, - скидывая покрывало, привела в чувства недоумевающих журналистов артистка. – Ну, поаплодируйте звезде!». Звезде поаплодировали, а переговариваться между собой не прекратили. «Тишина, я сейчас выгоню кого-то», - требовала к себе внимания Верка. Кроме нового альбома, который уже несколько недель вовсю продается в музыкальных магазинах, Сердючка продемонстрировала и новый клип на песню «Бери все». Артистка рассказала, что во время его съемок у мамы украли футболку с надписью «69», которую они хотели разделить между двумя журналистами. «А сейчас будет концерт, первый за десять лет, на котором я работаю бесплатно! - засобиралась на сцену Верка. – В домашней атмосфере мы собрали всех звезд, которые не завидуют моему успеху, у остальных – сольники где-то под Броварами. Я сегодня добрая – даю всем!» - уже на бегу раздавая открытки собственного производства выкрикнула Сердючка. «Незавидующих» успеху Сердючки звезд оказалось не так уж и много. Группа «Авиатор», Александр Вуцкий, Галина, Дмитрий Гордон и ELКравчук. Последнему в ходе концерта досталось от Верки больше всего. Приколы над певцом были единственной импровизацией Верки на сцене, остальная программа прошла по отработанной, четко выверенной схеме. Это выступление не раз видели посетители ночных клубов. «Кравчук довольный сидит: и покормили, и концерт показали, и подпевает он громче всех – потенциальный новый солист «Авиаторов»!». Досталось и Дмитрию Гордону: «Стоп! Я не начну петь, пока не услышу голос Гордона», - перед очередным номером капризничала Верка. Проехалась артистка и по «неАнгелам»: «Бывала я на разных презентациях, и так там весело, когда рюмка за рюмкой. Утром просыпаешься в таком виде, будто всю ночь мед у Ющенка на пассике собирала…». Потом на сцену виновница торжества вызвала Любашу – автора большинства текстов песен Верки Сердючки. И началось воспевание дифирамбов друг другу. «Похлопайте Любаше! Лю-ба-ша, та-лан-ти-ще», - скандировала Сердючка. Любаша в свою очередь: «Я хочу сказать, хоть денег за это и не дают, что если сравнивать артистов Сердючку и Линду, то для Верки писать сложнее всего. Нужно обладать природным чувством юмора». И дальше последовала хвала таланту Верки. Закончился вечер поздравлением с наступающим новым годом: «Судя по атмосфере и чавканью, следующий год – ваш», - напомнила всем присутствующим Сердючка и откланялась.

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