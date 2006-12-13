Реинкарнация Юрка Юрченко

Однако как раз «Юркешу» этот делать было не обязательно. Его музыка воспринимается «на ура» в любом состоянии. Короче говоря, в киевском клубе «Пивная Бочка» группа «Юркеш» во главе с Юрком Юрченко выдала свои первые 17 песен о победе Добра над Злом. «Дебютник» называется «Ой». Хотя группа достаточно молодая, но его лидер на украинской сцене фигура известная давно. Ну, кто не помнит старого доброго Юрка Юрченко с его песенкой «Я йду»? Надо отметить, что с того времени, как мы в последний раз его видели на экране, он значительно позврослел и совсем изменил свою музыкальную концепцию. Теперь Юрко Юрченко не шоумен со слезливым имиджем, а настоящий музыкант, смыслом жизни которого является хороший музон. На презентации были замечены: репер Потап, певица Ольга Юнакова, половина тернопольской группы «Скай» и другие достойные лица. Кто не купил себе диск «Ой» сделаейте это немедленно. Не пожалеете.