Звезда cуперсериала «Не родись красивой» родила дочку (ФОТО)

28-летняя Ольга Ломоносова, полюбившаяся зрителям по роли строгой начальницы Киры в популярном сериале, стала мамой. Голубоглазая малышка весом 2800 граммов и ростом 49 сантиметров появилась на свет в роддоме имени Сеченова. Во время беременности у актрисы возникали проблемы, поэтому врачи сделали ей кесарево сечение. Вчера Ломоносову и ее дочурку выписали из клиники. Встречать актрису и новорожденную малышку приехал ее любимый мужчина, режиссер Павел Сафонов, и ее близкие подруги – Юлия Такшина и Яна Соколовская. Григорий Антипенко передал своей партнерше по сериалу поздравления на словах: лично приехать ему помешали съемки в очередном сериале. – Я очень счастлива, – призналась нам Ломоносова. – Для меня это самое долгожданное и прекрасное событие в жизни. Имя Имя для дочки молодые родители придумали заранее. И Ольге, и Павлу хотелось назвать дочку Полиной, но когда молодая мама взяла малышку на руки, то поняла, что это красивое имя ей не подходит. – Поскольку дочка родилась блондинкой с голубыми глазами, Ольга посчитала, что выбранное заранее имя – не для нее, – рассказал «ТД» помощник актрисы Дмитрий. – Но в ближайшие дни Павел с Олей обязательно определятся с именем для своей долгожданной малышки. Роли Сейчас актрисе присылают множество сценариев, но она не торопится приступать к съемкам. По словам Ольги, сейчас для нее нет ничего важнее новой роли – роли матери. Начать сниматься Ломоносова планирует не раньше апреля. На днях в столицу приезжает мама актрисы, чтобы помочь дочери ухаживать за ребенком. И через несколько месяцев, когда Ольга вернется к работе, бабушка будет нянчить малышку. – Я так рада за Олю, – улыбнулась Юлия Такшина, с нежностью глядя на свою подругу. – Конечно, я, как и любая женщина, тоже мечтаю о детях. Но пока буду помогать молодой мамочке воспитывать ее дочку.