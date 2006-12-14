Звезды признались в своем свинстве

Известные телеведущие рассказали, что для них означает свини, свинство и Год свиньи.

Анфиса Чехова, ведущая программы «Секс…»



Сталкивались ли Вы когда-нибудь со свиньями?

С живыми свиньями был только один контакт. Однажды я снимала материал на свинячьей ферме. Все свиньи хрюкают, воняют и едят, больше ничего интересного они не делают.



В каких ситуациях лично Вы чувствуете себя свиньей?

Я похожа на свинью, потому что ненавижу убираться в квартире. Как творческий человек спокойно живу в вечном бардаке. Зато, такая девушка, как я, - мечта холостяка. На первом свидании я могу попить чай и в захламленной квартире.



Что у Вас в жизни связано со свиньями?

Свинья – это что-то мягкое, доброе, с мохнатым розовым брюшком. Хрюшки – довольно умные животные. Ведь они купаются в грязи, не для того, чтобы по-свински испачкаться, наоборот, они хотят с помощью грязевых ванн, почистить свое тело от внешних бактерий и пыли. Пилинг по-поросячьи.



Как Вы относитесь к культовым свиньям – Пятачок, Фунтик, Хрюша?

Пятачок – это пассивный, неопределившийся гей, который бегает за Вини-Пухом.

Фунтик – это очень наглый свин, который от всех сбегает без разрешения.

Хрюша – кумир моего детства. Я на него до сих пор равняюсь, черпаю и вбираю в себя его душевные качества.



Как подложить свинью таким образом, чтобы никого не обидеть?

Невозможно подложить свинью и при этом не обидеть человека, даже если она будет совсем маленькая, он ее раздавит и расстроится. Ну а вообще свинью надо подкладывать, как месть, в холодном виде, не на горячую голову и без эмоций.



Ксюша Бородина: «Иногда я веду себя, как свинтус»



Сталкивались ли Вы когда-нибудь со свиньями?

Да, причем совсем недавно. Благодаря любимому телеканалу ТНТ мне удалось «пообщаться» с доброй и очаровательной свинкой на фотосессии. Причем, стилисты придумали для нее очень гламурный образ: свинюшку нарядили в платьице и шляпку! (Смеется) Правда, поначалу эта хрюшка капризничала и меня не слушалась, но, в конце концов, она не смогла устоять перед моей лаской и стала более послушной. В итоге, фотосъемка получилась просто потрясающая, и у меня поднялось настроение на весь оставшийся день.

В каких ситуациях лично Вы чувствуете себя свиньей?

Наверное, когда я не очень хорошо отношусь к своим родственникам и близким друзьям, когда я их нечаянно обижаю и говорю кучу грубостей. Тогда я чувствую себя настоящим свинтусом! Но я быстро осознаю свою вину и прошу прощения.

Что у Вас в жизни связано со свиньями?

Прежде всего, то, что я годилась в год этого розового, лопоухого и хрюкающего существа. (Смеется) По Восточному гороскопу я – свинья. Кроме того, у меня дома есть несколько мягких игрушек в виде свиней. А с живой хрюшкой мне удалось познакомиться во время фотосессии, которая прошла несколько дней назад. До этого я с этими хрюкающими животными не встречалась. Все-таки я - девушка городская, а не деревенская!

Как Вы относитесь к культовым свиньям - Пятачок, Фунтик, Хрюша?

Знаете, я очень хорошо отношусь к мультяшному поросенку Фунтику! Он мне очень нравится из-за своей доброты и щедрости. А вот Хрюшу из детской программы «Спокойной ночи, малыши!» я почему-то всегда считала злым, противным и неискренним. Не знаю как другие, а я его никогда не любила.

Как подложить свинью таким образом, чтобы никого не обидеть? Я думаю, что это невозможно! Если существует такое выражение «Подложить свинью», то изначально уже оно связано с негативными, отрицательными эмоциями. Если ты хочешь «насолить» человеку, сделать ему какую-нибудь гадость, то лучший способ – это «подложить ему свинью». Но лучше, конечно, этого не делать! Хотя и в моей жизни бывали такие моменты, но их я уже вряд ли вспомню, да и незачем. Я стараюсь не делать людям гадости. И никому не советую.



Вера Сотникова, актриса и ведущая программы «Клуб бывших жен»

С чем у Вас ассоциируется животное свинья?

Свинья по гороскопу очень умное животное, с ней приятно вести интеллектуальные беседы и просто проводить вместе время, надеюсь, что этот год будет таким же добрым, как свинья.



Популярные персонажи-свиньи…

Хрюша – это герой моего поколения, а Фунтик и Пятачок – лица нового времени, они далеки от меня.





Жанна Эппле, актриса сериала «Бальзаковский возраст»

С чем у Вас ассоциируется животное свинья?

Свинья это: «хрю», котлеты, поросята, Винни Пух, Филя, Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф, маленькие глазки и украинская кухня.



Ирина Климова, ведущая программы «Клуб бывших жен»

С чем у Вас ассоциируется животное свинья?

Свинья у меня ассоциируется не с толстым прожорливым и грязным животным, а с миленьким, маленьким и умненьком поросенком, как в фильме «Бэйб». Надеюсь, этот год будет точно таким же.



Как относитесь к популярным свиньям из мультфильмов?

Фунтик – самый любимый мультипликационный герой в нашем доме. Значит, весь год всей семьей будем смотреть «Фунтика».



Аврора, ведущая программы «Клуб бывших жен»

С чем у Вас ассоциируется животное свинья?

В преддверии Нового Года хочется думать об ассоциации с копилкой, остальные не такие позитивные. А свинья-копилка вызывает приятные ощущения, если она у тебя полна, значит, в загашнике что-то есть. Я уверена, что копилка – станет символом 2007, люди будут дарить их в неимоверном количестве своим друзьям и родственникам. Ведь мы всегда желаем друг другу финансового благополучия.



А популярные свинские персонажи?

Я иногда смотрю «Спокойной ночи, малыши» вместе с дочкой, удивительно, но Хрюша совершенно не меняется со временем, он такой же гладкий, молодой, свежий и наивный. На него очень приятно посмотреть.

Пятачок еще более наивен, чем Хрюша, но он всегда печален, во всем существовании Пятачка чувствуется безысходность.

