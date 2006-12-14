Тина Кароль решила опять стать …девочкой

В то самое время она снималась для телеканала «Интер» у режиссера Семена Горова в «Звездных каникулах». Поэтому дизайнеру пришлось срочно ехать на площадку для примерки. Пока на студии меняли свет и декорации, за кулисами съемок, вся в булавках и нитках, Тина принимала участие в рождении своего нового образа. «Ничего себе примерочка! Булавки все забрали или одна какая-нибудь впилась Диме Билану (партнер Тины по фильму) в..., ну во что-нибудь?» - ехидно поинтересовались у артистки журналисты. «Ну, что вы! – сказала Тиночка, - мы очень аккуратно все сняли». Короче говоря, никто не пострадал. Новый образ и скромное платье дополнили умопомрачительно дорогими кружевами ручной работы, пришили бантик, и сказали, что портфель и белый передник станут следующим этапом преображения тины в Мисс Скромность -2007. Вот только как быть с видео, где певица снялась полностью обнаженной?