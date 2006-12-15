Генеральный продюсер «Танцев со звездами» Алексей Гончаренко: «Жене Зеленского «благожелатели» намекали: мол, как ты все это выдерживаешь?»

— Обязательно! Кстати, канал «1+1» уже купил права на постановку «Танцев на льду», и в следующем октябре украинских телезрителей ожидает новое яркое шоу. Поэтому мы уже потихоньку начнем к нему готовиться.— На самом деле, это не такая уж проблема. Например, танцоров, которые участвовали в «Танцах со звездами», тоже мало кто раньше знал. Украинская школа бальных танцев пока отстает от российской. Но это никак не помешало успешности проекта. Потому что, пусть меня простят наши «бальники», но шоу было построено не на них и их титулах. Но те же Влад Яма или Алена Шоптенко в результате проекта стали настоящими звездами. Я недавно случайно столкнулся с Ямой в Метрограде: так такое впечатление, будто это был, по меньшей мере, сам Дима Билан.— Полная жара! Просто star! Вот на ровном месте за два месяца сделанная звезда. Нет, конечно, не совсем на ровном месте. Благодаря его таланту и тому, что он попал в нужное время в нужное место.Поэтому, думаю, и в «Танцах на льду» основная проблема будет не в фигуристах, а в звездах. Фигуристов-то мы найдем. Тем более, что есть прекрасная одесская школа, есть Баюл и Петренко - наши титулованные олимпийские чемпионы. Они живут в Америке, но при желании смогут приехать. Есть Грушина и Гончаров, бронзовые призеры Олимпийских игр в парном катании. Это тоже одесситы, которые, кстати, участвовали в русском проекте «Танцы на льду».— На самом деле тут вопрос еще о степени подготовленности каналов. Кроме того, рекламный рынок Украины имеет свои объемы, стоимость часа эфира тоже имеет свою цену. Цена с каждым годом растет. «Танцы на льду» — это мегабюджетный проект. Они будут приблизительно в два раза дороже «Танцев со звездами». Так что, к такому шоу Украина должна быть готова профессионально, с точки зрения продакш-компаний, которые будут заниматься производством проекта, иметь достаточное количество звезд и т.д. Телеканалу должно быть выгодно заплатить за все это, потому что бессмысленно дешево делать . Тут нельзя экономить. Все должно быть сделано пафосно, как «Танцы со звездами».— В России они тоже вызвали интерес у публики. Но не было вот такого безоговорочного увлечения, такого острого внимания, когда в какой-то момент все население страны говорило только о танцах. Может быть, потому что наши люди так устали от политических интриг, коалиций и всего прочего, что шоу для них стало глотком позитива, который был сделан именно в нужный момент.— Во-первых, как бы мы ни старались, эффекта новизны уже не будет.Но у нас есть профессиональные амбиции, мы будем изо всех сил стараться и попытаемся удивить телезрителей еще раз.— На самом деле, это очень серьезный вопрос, и он будет решаться коллегиально. Как и в прошлый раз. Втроем – я, Влад Ряшин и Юрий, гендиректор «1+1» обсуждали каждую кандидатуру, все плюсы и минусы пар.— Я, например, опирался на свой опыт работы в программе «НЛО» («Неопознанный любимый объект») и съемок «Новогодних огоньков», мюзиклов. Поэтому я знал, с кем и с чем нам придется иметь дело. Скажем, Наташа Могилевская снялась у меня еще в пилотном выпуске «НЛО».С Вовой Зеленским я связан практически с момента его приезда в Киев. Когда он вернулся после своих московских путешествий, мы сделали с ним кулинарное шоу «Мистер Кук». Затем были съемки «Трех мушкетеров» и т.д. Ну, а с Русланой Писанкой мы учились в театральном институте. Так что, я давно с ней знаком, знаю ее характер и потенциал.Мне кажется, что для этого шоу она идеально подходила. Я вообще считаю, что таким образом Писанка триумфально вернулась в Украину после работы в Москве.— Считаю, что Клочкова - одна из самых больших потерь нашего шоу. К сожалению, она так увлеклась танцами, что плохо выступила на соревнованиях, и тренеры срочно изъяли ее из танцевально зала и бросили обратно в бассейн. К тому же ей надо серьезно готовиться к Олимпийским играм в Пекине.Очень жаль. Ведь у нее был прекрасный партнер - Артем Приходько, и мне кажется, они были хорошей парой. И вообще, хотелось, чтобы в шоу участвовала спортсменка, а не только представители шоу-бизнеса.Потом у нас с проекта ушел «кролик»Володя Моисеенко: обострилась старая болезнь позвоночника. Еще у нас должен был сниматься бывший «молодежный» министр Юрий Павленко. Но когда он понял, сколько времени нужно потратить, отказался. Иначе ему пришлось бы расстаться с министерским креслом еще тогда.— Мы с ней говорили. Но получилось так, что у нее был какой-то тур ее фонда, и она не смогла.— Это было настоящей проблемой. Тут, во-первых, очень важен рост. На наше горе, все наши девушки оказались довольно высокими. А танцоры-бальники в основном все низкие. Плюс вторая мегапроблема: все бальники очень молодые. Средний возраст – 18-20 лет. Но нашим барышням, мягко говоря, чуть побольше! Хотелось, чтобы они в результате не выглядели смешно.У россиян такой проблемы не было. Там балльные танцы имеют намного более длительную историю. А украинская школа – очень молодая.Мы кинули по всем знакомым клич, чтобы искали танцоров. Вот для Русланы Писанки аж в Черкассах нашли Николая Коваленко. У него там своя танцевальная школа. Причем, нашли мы его в последний момент. У Писанки уже были назначены репетиции, а партера не было.— Он согласился с огромной радостью! Мне кажется, получилась гениальная пара.— У нас выбирали звезды. Если была такая возможность, мы показывали нескольких партнеров. Например, у Писанки было несколько предложений. Между прочим, мы предлагали ей Яму! Но как только Руслана увидела Колю, сразу сказала: «Вот он!»— Только Оля Сумская. Ее первый партнер Дима Дикусар был очень юным.Но зато она сделала с ним прекрасный номер «За двумя зайцами» в финале проекта.— Мы пробовали. Но он больше ни кому так идеально не подходил, как Яне. Зато от станцевал с Тиной Кароль.— Ну, Юрой, как говорится, вне конкуренции. А вот на место ведущей были разные кандидатки. Сначала мы подумали о Наташе Королевой, которая была участницей русских «Танцев со звездами». Но у нее в октябре-ноябре был уже запланирован тур. Потом мы решили взять Снежану Егорову. Но она тоже собиралась в декрет. А поскольку все наши метания происходили в мае, когда проходило «Евровидение», то кандидатура определилась сама собой. И Тина все-таки звезда этого года.Она очень «медийная», ее фотографии на всех обложках. Так что она могла привлечь интерес молодой аудитории к проекту.— Это счастливое стечение обстоятельств. Мы познакомились с Олечкой Сеймар этим летом, когда искали для фильма «Профессор в законе» художника-постановщика. В итоге мы ее взяли для фильма «Странное рождество» режиссера Максима Паперника, в котором, кстати, снялась Барбара Брыльска.Оля оказалась настоящим мэтром в своей сфере, у нее даже есть ученики. Партнером Оли в проекте была Кристина Бабкова. И конечно, большое спасибо каналу «1+1»: они не экономили на костюмах. Это была одна из самых высоких статей расходов бюджета.— Мы провели опрос среди танцоров и выкристаллизовали две фамилии - Елизаров и Литвинов. Пригласили их в Киев. Убедились, насколько это приятные и обаятельные люди. Нас они еще интересовали с точки зрения телевидения: могут ли эти люди говорить?Что касается Григория Николаевича Чапкиса, то я его знаю давно. Он снимался у нас в разных ток-шоу. Это уникальный человек, хотя бы в том смысле, что ему 78 лет, а вы видите, в какой он прекрасной форме. Плюс у него хорошее чувство юмора. Остряк, балагур, душка, который часто удачно смешил публику.А с Леной Коляденко – тоже довольно просто. Во-первых, нужна была женщина, чтобы разбавить мужскую компанию. А ее балет «Фридом» - сейчас лучший в Украине. К тому же Лена сама очень оригинальный, неординарный человек. В программу она вносила некую жесткость. Да, была иногда строга, иногда субъективна. Но и в этом была нужная для шоу драматургия.— Все мы люди. Каждый член жюри субъективен, кому-то симпатизирует. А потом ведь все решали в итоге телезрители.— Это требование формата BBC. И мне кажется так было правильно.Дело в том, что иногда между парами был такой открыв, что люди просто могли бы опустить руки и преждевременно сдаться. Это просто убило бы в них дух соревнования.На самом деле, на следующий раз ситуация могла быть совершенно иной. Ну и потом же должна быть какая-то интрига для зрителей!Есть еще одна причина, по которой бы я не хотел обнародовать цифры. Это ведь не просто голоса телезрителей, а показатель популярности звезды.— Да. А еще, например, объясни моей маме, как отправить SMS за Руслану Писанку. Она искренне убеждена, что в ее мобильном телефоне нет такой функции.— Все на самом деле не так. Наташа вела себя абсолютно нормально. Она просто была отдельно. Но это ее внутренняя позиция, она была сосредоточена на своей работе, никаких козней не строила, ни на кого не нападала, она просто существовала отдельно. Ну, такой склад характера у человека. Ведь все певицы - они одиночки, солистки. Они изначально не люди из команды.— Самым болезненным для нас стал уход Оли Сумской. Ни мы, ни она не ожидали, что это так быстро случится. Думаю, что мы тут не совсем угадали с партнером. Потому что, кроме внешнего альянса и сочетания, еще между партнерами должна быть какая-то внутренняя душевная связь.Вот идеальное совпадение произошло у Володи с Аленой, у Влада с Наташей, у Русланы с Колей. Увы, у Оли с Андреем этого не произошло.Оля очень много репетировала. Но, к сожалению, не получилось. Я очень рад, что на гала-концерте она все-таки выступила с Димой, своим первым партнером, с прекрасным номером, показала, какая она, кроме того, что красивая женщина, еще и блестящая характерная актриса.— Это, действительно, не журналистские домыслы. Очень ревностно и тяжело пережила Лена, жена Вовы Зеленского. Причем не потому, что она сама переживала. Находились соседи, знакомые, которые высказывали ей свои соболезнования. Мол, как ты это выдерживаешь? Короче, все уголька подбрасывают в огонь, и волей-неволей, даже если такой мысли у тебя в голове не было, начинаешь что-то подозревать. Но Лена, кстати, очень мужественно и стойко все выдержала и согласилась на то, что Вова брал Алену с собой на гастроли.Кавалер Алены из Москвы тоже приезжал. Ревновали, пытались ворваться в танцкласс.