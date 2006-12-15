Алена Винницкая довела дедушку до оргазма (ФОТО)

По сюжету, заточенный в башне немолодой Звездочет перелистывает журнал космических комиксов. Неожиданно главная героиня материализуется в реальности. Поющая звездная красавица подмигивает одинокому ученому, всячески его дразнит и соблазняет. А Звездочет не может отказаться от такого удовольствия: покрывается капельками пота, раздевается, ласкает себя. Практически всю песню Алена издевается над бедным мужчиной, своими действиями и внешним видом доводит его до экстаза. А в самый кульминационный момент соблазнительница просто целует несчастного в лоб и исчезает. Вот такая виртуальная космическая порнография… Перенести такое «разочарование» по силам не каждому мужчине. Вот и герой делает все, чтобы вернуть чудесные моменты. Но… безуспешно. Воплотить в жизнь оригинальный сценарий Алене помогал российский режиссер Александр Игудин. Космические сексапильные костюмы для артистки специально разрабатывала стилист Наталья Скиба (она уже не первый раз так мастерски одевает певицу, чем дает неограниченное поле действия для мужской фантазии). Дополняет космический образ участников съемок и безумный макияж, в стиле классических космических американских комиксов.