Свинья обгадила Глюкозу

К тому же, приглашенной в украинскую столицу певице Глюкозе предстояло петь заводной хит «Швайне». Чем не повод «засветить» в кадре маленького поросенка? Символ наступающего года искали в селах под Киевом. По задумке, четвероногой звездой новогоднего шоу должен был стать двух- или трехмесячный малыш. Однако такого маленького поросенка найти не удалось. За неимением лучшего варианта, телевизионщики купили свинку, которой исполнилось полгода. Шестимесячная красавица едва поместилась в багажник автомобиля. На съемочной площадке появление свинки вызвало бурю эмоций. Напуганная таким пристальным вниманием к своей скромной персоне, она отчаянно рвалась с поводка (купленного, кстати, в «собачьем» магазине и предназначенного для бультерьера). Чтобы дать хрюше время прийти в себя, ее ненадолго оставили в парке у киностудии, привязав к дереву. Животное тут же проявило свою свинскую сущность: с корнем вырвало деревце, порвало поводок и скрылось в парке. Каким-то чудом ей удалось пробраться за кулисы площадки и свинку ловили всей съемочной группой. Декораторы хватались за сердце: парнокопытное постоянно что-то жевало. Когда присмотрелись, оказалось, что это …часть дорогих декораций. Нарушителя поймали и отправили недисциплинированную хрюшу назад в село. А ее место в кадре заняла миниатюрная «иностранка» – вьетнамская свинка по кличке Варя. Забавную зверушку отыскали в одном киевском ресторанчике. Варя там играла роль местной достопримечательности. На съемки ресторанная «звезда» прибыла в сопровождении личного «агента». На площадке вела себя культурно. И только оказавшись на руках у Глюкозы, Варя оконфузилась. Когда российская певица прижала свинку к своей мощной груди (ради съемок в новогоднем шоу Глюкоза «нарастила» себе бюст а-ля «Верка Сердючка»), Варя испугалась и… испачкала костюм певицы. Что из этого получилось, зрители смогут посмотреть в новогоднюю ночь на телеканале «Интер».