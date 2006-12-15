Киевский бомонд развлекали …мужскими гениталиями

Уже на входе гостей ожидало первое испытание на стойкость: листовки с эротическим гаданием, содержащим сексуальные советы на следующий год. В течение вечера тема сексуальности получила дальнейшее развитие: шоу бодибилдеров, различные конкурсы, номер шоу-балета «А-6» с провокационным названием «Гениталии». Кульминацией программы стала презентация нового «Любовного» меню от шеф-повара L’amour Евгения Песина. На радость уже подогретой публики, он представил девять новых блюд с продуктами-афродизиаками. Каждое из них под всеобщие аплодисменты уходило одному из счастливчиков в зале. Вечеринка прошла на славу, оставив всех гостей сытыми и сексуально удовлетворенными. Кто-то делал акцент на дегустацию кулинарных новшеств ресторана, кто-то с радостью участвовал в конкурсах, за что вручали шуточные призы интимного характера. Одной из самых ярких гостей вечера была дизайнер Вероника Жанви, так как пришла на вечеринку в шикарном креативном наряде собственной разработки. Также на празднике присутствовали Светлана Леонтьева, Дмитрий Харитонов, Сергей Круглик и другие известные люди.