Сколько стоят звезды?

15 декабря 2006, 14:09

Каждая звезда имеет свою цену. Самой дорогой среди них считается Верка Сердючка – от 50 тысяч долларов за концерт. Средний гонорар Аллы Пугачевой составляет 30-50 тысяч долларов. Во столько же оценивается талант ее вечной конкурентки Софии Ротару. Экс-супруг Примадонны Филипп Киркоров берет чуть поменьше – 30-40 у.е. Столько же стоят Валерий Меладзе, Юрий Антонов, Земфира.

Недавно к группе самых высокооплачиваемых звезд эстрады присоединился еще один певец - Дима Билан. Он в несколько раз поднял свою ценовую планку после успешного выступления на «Евровидении», где он занял второе место. Теперь он просит за свое выступление 30 тысяч долларов, в то время как еще год назад он готов был петь и за 5 тысяч.

«Уматурман» оценивает свою звездность в 30 тысяч долларов. Басков с Повалий – 30. Причем сама по себе Тая стоит в два раза дешевле – 15 тысяч у.е. Владимир Пресняков-младший также хочет петь за 30 тысяч,  ценовая политика его экс-супруги Кристины Орбакайте несколько толерантнее - 20-30 тысяч у.е.

Гонорар Валерии за концерт - от 25 тысяч долларов, «Машины времени» - 20-25, Владимир Винокур – 20. Группа «Блестящие» выступают за 20 тысяч долларов, а одна Жанна Фриске –  за 10. «Отпетые мошенники» просят «пятнашку».

Михаил Боярский  выступает за 10-12 тыс. долларов. Причем с 15 декабря его гонорар каждый день увеличивается на тысячу долларов. То есть 25-го – его дешевле, чем за 20 тысяч, не купить.

Все артисты, вне зависимости от сборов за концерт, заранее требуют выплатить им гонорар. Пожалуй, единственное исключение  - Валерий Леонтьев, который работает на кассу без всякой предоплаты, то есть когда гонорар за выступление самым прямым образом зависит от количества зрителей.

Самым дорогим артистом, когда-либо выступавшим в Украине, пока остается Лучано Паваротти, гонорар которого составил 1 млн. долларов. На втором месте -  Энрике Иглесиас (300 тысяч). Но эта сумма могла быть гораздо большей, если бы перед Киевом Иглесиас не давал концерт в Москве. Благодаря такой «оптовой закупке» организаторам выступлений певца удалось сэкономить. Кстати, это именно по этой причине гораздо выгоднее устраивать несколько выступлений или даже тур звезды - тогда гонорары за концерты будут ниже.

Гонорары украинских артистов «первого эшелона» не намного ниже, чем у их российских коллег. Так, выступление «Океана Эльзы» облегчит кошелек организаторов концерта на  30-45 тысяч «зеленых», «ВИА ГРЫ» - на 25-30, Русланы – 20-30. Кстати, в этом году популярность Лыжичко несколько пошла на убыль. А в первый год после Оранжевой революции, ее такса доходила до 50 тысяч долларов. Гонорар группы «Вопли Видоплясова»  –  10-12  тысяч долларов, «Гайдамаки» -  2-5, «Мандри» -  2-5,  «Кому вниз» -  2-3.

Классика. На этом фоне музыканты, работающие в классическом жанре, выглядят бедными родственниками по сравнению со своими эстрадными коллегами. Звезды среди «классиков» претендуют в лучшем случае на 5-10 тысяч  долларов. А например, за недавние гастроли в Киеве Мариинского театра (это 120 человек) организаторы выступления выплатили всего лишь 30 тысяч.

Злой рок. По сравнению с поп-героями гораздо меньше востребованы рокеры. Например, «Агата Кристи»  «отожжет» за  7 - 9 тысяч. «Смысловые галлюцинации» продадутся  всего за 4 тысячи у.е. «Ночные Снайперы» будут чуть дороже - 5500 долларов. Больше всех из рок-тусовки просит группа «Ленинград» - от 40 000 долларов. При этом надо иметь в виду - от харизматичного и красноречивого лидера группы Сергея Шнурова можно ожидать всего. Группа «Ленинград» - одна из самых сложных в «заказе».
Корпоратив. Гонорары за выступления артистов на всевозможных корпоративных праздниках, свадьбах, днях рождениях – всегда гораздо выше обычных «концертных ставок». Например, чтобы пригласить Пугачеву или Сердючку, придется выложить не меньше 100 тысяч долларов. 30-минутное выступление Максима Галкина облегчит карман заказчиков на 70 тысяч. Басков на пару с Повалий обойдутся в 50 тысяч «зеленых». Ани Лорак – от 10 тысяч. Гайтана и Тина Кароль запросят 7-8 тысяч каждая.

Стандартный набор артистов для украинских «корпортивов»: «95 квартал», Верка Сердючка, Ирина Билык плюс пара-тройка российских эстрадных звездочек подешевле.  Очень большим спросом у нас на всевозможных «домашних» праздниках пользуются старые советские ВИА.  Кстати, надо сказать, послушать у себя на свадьбе «Учкудук. Три колодца» - удовольствие не из дешевых. Гонорар узбекской группы «Ялла» - 15 тысяч долларов. Столько же запросит «Рефлекс». «Верасы», «Сябры», «Веселые ребята», «Земляне», «Пламя» согласятся по работать за 7-12. Очень популярный на корпоративах в Украине Игорь Корнелюк  споет о билете на балет за 10-12.  А на закрытой вечеринке, которую осенью устраивала Юлия Тимошенко, ребята из украинского «Комеди клаба» получили 8 тысяч долларов гонорара.

Этой осенью на открытие украинского ликеро-водочного завода пригласили Патрисию Каас. «Мадемуазель, поющая блюз» обошлась в каких-то «жалких» 100 тысяч у.е.

В Москве «корпоративы» отмечают пошикарнее. Там, например, считается хорошим тоном пригласить Робби Вильямса. А его гонорар 2 миллиона «зеленых»! Шакира и Агилера выступали за 1 миллион, Кайли Миноуг отпела на прошлый Новый год за 900 тысяч. А Стингу только за одну песню на бис какой-то его московский почитатель отвалил 200 тысяч.

Ведущие. Ну и какая же свадьба без тамады? Вообще-то, в Украине выбор профессиональных ведущих (так, чтобы и человек был популярный, и публика в зале не засыпала от его шуток) не так уж велик.  Самые востребованные из них – Маша Ефросинина и Юра Горбунов. Их гонорар составляет около 2500-3000 долларов (каждому). Дмитрий Оськин, который, кстати, «тамадил» на свадьбе Александра Пономарева, берет за свои талант конферанса 1500-2000 у.е. Максим Нелипа и Владимир Горянский – 1000-1500.

Конечно, можно шикануть и пригласить какого-нибудь супер-пупер ведущего из Москвы. Так, Андрей Малахов согласится покинуть Белокаменную за каких-то  10-15 тысяч условных единиц, Дмитрий Диборов – за 15, а Леонид Ярмольник – за 10.

Кстати. Чем ближе Новый год, тем выше цена (и за конферанс – также). Например, «корпоратив» группы «Корни» стоит аж 30 000 условных единиц. В непредновогоднее же время - всего 10 - 15 тысяч.
В новогоднюю ночь в Москве артисты успевают «отработать» по пять вечеринок. Поэтому что бы пригласить, кого-то из них в Киев, придется заплатить как за их пять выступлений. Плюс, разумеется, расходы «за доставку на местность».

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