Лолита поздравила: « Всем желаю в Новый год счастья, радости и ... в рот!»

Невозмутимому экс-супругу Александру Цекало, вместе с которым Милявская выступила в роли ведущей, оставалось лишь с ухмылкой наблюдать за тем, как его бывшая жена принимает пикантные позы в непростительно коротком платье и соблазнительно облизывает надетые на нее наручники – Лола, прекрати лизать железо, это же микробы, – сокрушался Цекало, глядя на то, как экс-жена разрезает апельсин вместо ножа наручниками. – Все ты в рот тянешь! Не маленькая уже! А раззадоренная упреками Лолита продолжала зажигать на сцене: выйдя на площадку в роли Снегурочки, певица сразу же страстно поцеловала Деда Мороза, едва не повалив его на пол с горящими бенгальскими огнями, и обратилась к Александру: – Ну на тебя-то, дорогой, у меня силы всегда останутся, так что готовься, детка. К радости разгулявшейся Лолиты и зрителей программы «Две звезды», никогда не видевших прежде кумира в таком хулиганском настроении, по сценарию ей каждые полчаса предлагалось выпивать. Не в силах отказать сценаристам, певица с удовольствием выполняла требование и все больше входила в раж. Анонсируя в камеру появление на сцене телеведущей Екатерины Стриженовой, Лола взяла на себя смелость прокомментировать социальное положение коллеги: – А что, нормально Кате живется, – рассуждала Лолита. – Работает на Первом канале, красивая, дети хорошие, муж… Ожидая, пока техники исправят неполадки, Лолита с Цекало занялись стихоплетством, презентовав зрителям новый вариант детской новогодней песенки: – Расскажи, Снегурочка, где была? – С кем я зажигала и кому дала? – Что же за расспросы тут начались, Мы уже сто лет ведь как развелись. Справедливо решив, что грубыми высказываниями привлекать внимание уже немодно, звезда приняла решение пойти на крайние меры. Нет ничего убедительнее в деле создания образа оторвы, чем танцевать эротические танцы в супермини. Наблюдая, с каким удовольствием певица трогает себя за аппетитные формы, половина мужчин в зале моментально покраснели, а рабочие режиссерской бригады зааплодировали от восторга. Головокружительное выступление Лолита завершила победной рюмкой коньяка и новогодним пожеланием: – Всем желаю в Новый год Счастья, радости и в рот!