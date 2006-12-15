«Танцы со звездами-2»: Перед тем как выйти на паркет, Снаткина выполняет магический ритуал

Об этом мы и решили поговорить со звездами, участвующими в «Танцах...»



О чем они думают во время танца



Когда Анастасия Мельникова и Денис Каспер исполняли медленный фокстрот, Настя разрыдалась. Потом актриса объясняла, что она представляла, что было бы, если бы она и в самом деле расставалась с любимым человеком.



- Я всегда думаю о том, что мы должны сыграть, - рассказала она позже. - В связи с этим у нас был очень смешной случай. Когда мы танцевали самбу, я так поддалась настроению, что меня буквально понесло в пляс: я лихо двигала бедрами, махала руками. Денис, не видевший доселе от меня такого напора, перепугался, что я сейчас запутаюсь и сделаю что-нибудь не так. В общем, весь танец он с перекошенным от ужаса лицом сквозь зубы шипел мне: «Изззз-зи, Настя, иззз-и» (easy по-английски - «легче»).



Анна Снаткина судорожно вспоминает какие-то элементы, но в основном «прислушивается» к Жене Григорову: куда и как он поведет.



- На репетициях Люда Чегринец меня наставляет, мол, никогда не думай о движениях - собьешься, - поделился своим секретом Алексей Гоман. Но я постоянно о них думаю и... действительно сбиваюсь. Зато, ошибившись, на все плюю и расслабляюсь. Правда, тут тоже важно знать меру. Однажды, вот так «расслабившись», забыл подставить руки во время одной из поддержек. Хорошо, что Люда завизжала, а то травмы было бы не миновать.



Где находят себе костюмы



В первом туре Денис Каспер принес для партнерши Анастасии Мельниковой платье своей сестры. Но, после того как этот костюм раскритиковали, Настя одевается только у главного стилиста проекта Алены Сидоран.



- Я называю Алену не иначе как феей для Золушки, - поделилась Мельникова. - Она делает потрясающие платья. Я не люблю розовый цвет и считаю, что он мне не идет. Алена же убедила меня надеть для вальса бледно-розовый наряд. Смотрелось потрясающе!



А вот Алексей Гоман не сразу нашел общий язык со стилистом.



- Мы с партнершей, Людой Чегринец раньше не могли сойтись в выборе цветовой гаммы. И мне приходилось уступать. Например, я ненавижу красный цвет. А когда мы танцевали квикстеп, Люда выбрала красное платье. В результате на меня нацепили красные брюки и галстук. Но сейчас Алена делает костюмы, которые устраивают нас обоих.

{2-} В какие приметы верят



Однажды во время репетиции Александр Литвиненко - партнер Оксаны Федоровой - предупредил кого-то из участников: мол, если взять судейскую табличку, обязательно получишь плохую оценку. А какие еще суеверия бытуют среди звезд?



- Я очень суеверная, потому перед выступлением выполняю целый ритуал, - рассказала Анна Снаткина. - У меня есть «счастливый стул», на который ставлю сумку, машину паркую в одном и том же месте, на «выгоне» (так называют съемку, когда все пары выходят на паркет. - Авт.), всегда встаем на определенную точку - «точку удачи». И, знаете, срабатывает. Перед туром, когда мы исполняли ча-ча-ча, я изменила этой традиции, и сразу же все пошло наперекосяк.



Анастасия Мельникова поделилась, что ей приносит удачу число «7». Она родилась в доме № 7, номер ее машины 777, и в номере телефона идут три семерки подряд... А вообще она очень верующий человек, поэтому на приметы внимания не обращает. Единственное, перед выступлением всегда крестится.



Алексей Гоман тоже в приметы особо не верит.



- После выступления, если я не за рулем, всегда выпью бокал шампанского за удачу в следующем туре.



