«Танцы со звездами-2»: Перед тем как выйти на паркет, Снаткина выполняет магический ритуал

15 декабря 2006, 15:05

Как проходят съемки последних серий популярного проекта? Не за горами финал «Танцев со звездами-2». В шоу осталось всего несколько пар. Борьба обострилась, и каждый участник придумывает все новые способы обольстить зрителей. Яркие костюмы, тайные сигналы, и даже помощь высших сил - все идет в ход.

Об этом мы и решили поговорить со звездами, участвующими в «Танцах...»

О чем они думают во время танца

Когда Анастасия Мельникова и Денис Каспер исполняли медленный фокстрот, Настя разрыдалась. Потом актриса объясняла, что она представляла, что было бы, если бы она и в самом деле расставалась с любимым человеком.

- Я всегда думаю о том, что мы должны сыграть, - рассказала она позже. - В связи с этим у нас был очень смешной случай. Когда мы танцевали самбу, я так поддалась настроению, что меня буквально понесло в пляс: я лихо двигала бедрами, махала руками. Денис, не видевший доселе от меня такого напора, перепугался, что я сейчас запутаюсь и сделаю что-нибудь не так. В общем, весь танец он с перекошенным от ужаса лицом сквозь зубы шипел мне: «Изззз-зи, Настя, иззз-и» (easy по-английски - «легче»).

Анна Снаткина судорожно вспоминает какие-то элементы, но в основном «прислушивается» к Жене Григорову: куда и как он поведет.

- На репетициях Люда Чегринец меня наставляет, мол, никогда не думай о движениях - собьешься, - поделился своим секретом Алексей Гоман. Но я постоянно о них думаю и... действительно сбиваюсь. Зато, ошибившись, на все плюю и расслабляюсь. Правда, тут тоже важно знать меру. Однажды, вот так «расслабившись», забыл подставить руки во время одной из поддержек. Хорошо, что Люда завизжала, а то травмы было бы не миновать.

Где находят себе костюмы

В первом туре Денис Каспер принес для партнерши Анастасии Мельниковой платье своей сестры. Но, после того как этот костюм раскритиковали, Настя одевается только у главного стилиста проекта Алены Сидоран.

- Я называю Алену не иначе как феей для Золушки, - поделилась Мельникова. - Она делает потрясающие платья. Я не люблю розовый цвет и считаю, что он мне не идет. Алена же убедила меня надеть для вальса бледно-розовый наряд. Смотрелось потрясающе!

А вот Алексей Гоман не сразу нашел общий язык со стилистом.

- Мы с партнершей, Людой Чегринец раньше не могли сойтись в выборе цветовой гаммы. И мне приходилось уступать. Например, я ненавижу красный цвет. А когда мы танцевали квикстеп, Люда выбрала красное платье. В результате на меня нацепили красные брюки и галстук. Но сейчас Алена делает костюмы, которые устраивают нас обоих.
{2-} В какие приметы верят

Однажды во время репетиции Александр Литвиненко - партнер Оксаны Федоровой - предупредил кого-то из участников: мол, если взять судейскую табличку, обязательно получишь плохую оценку. А какие еще суеверия бытуют среди звезд?

- Я очень суеверная, потому перед выступлением выполняю целый ритуал, - рассказала Анна Снаткина. - У меня есть «счастливый стул», на который ставлю сумку, машину паркую в одном и том же месте, на «выгоне» (так называют съемку, когда все пары выходят на паркет. - Авт.), всегда встаем на определенную точку - «точку удачи». И, знаете, срабатывает. Перед туром, когда мы исполняли ча-ча-ча, я изменила этой традиции, и сразу же все пошло наперекосяк.

Анастасия Мельникова поделилась, что ей приносит удачу число «7». Она родилась в доме № 7, номер ее машины 777, и в номере телефона идут три семерки подряд... А вообще она очень верующий человек, поэтому на приметы внимания не обращает. Единственное, перед выступлением всегда крестится.

Алексей Гоман тоже в приметы особо не верит.

- После выступления, если я не за рулем, всегда выпью бокал шампанского за удачу в следующем туре.

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