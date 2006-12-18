Скандал на конкурсе красоты «Мисс Россия»!

Наслышанная о русском гостеприимстве, приглашенная гостья никак не ожидала, что ее доброжелательное обращение к участницам соревнования вызовет истеричный взрыв хохота в зале. Искренне рассуждая о том, как важен для девушек каждый выход на сцену, Татьяна даже и не подозревала, что ведущие публично отказались от услуг переводчика и передают слова иностранки в вольном и даже фривольном переводе: – Так, какого хрена это я тут делаю, кто все эти люди и зачем меня вытащили на сцену? Вот сейчас пойду за кулисы и там оторвусь как следует с местными мачо, – так звучали слова Кухаржовой в интерпретации Урганта с Цекало. Недоумевая от реакции зрителей, умирающих от смеха, пунцовая от стыда чешка убежала за кулисы, где устроила истерику, требуя от администраторов объяснений, что произошло на сцене. Интрига Вместе со всеми смеялся над ситуацией и Александр Стриженов, хотя в начале праздника ему было совсем не до смеха и телеведущий был заметно зол. Предполагалось, что Александр примет участие в конкурсе «Мисс Россия – 2006» в качестве одного из членов жюри вместе со своей супругой Екатериной. Однако ревнивая Стриженова, настороженная легкомысленным поведением Саши в последнее время, предусмотрительно попросила организовать процесс по-другому. Екатерина уговорила менеджеров конкурса, чтобы Александр любовался красавицами только из зала, а не комментировал происходящее в микрофон. Далекая от подобных светских разборок, но близкая к блестящему модельному будущему, победительницей конкурса «Мисс Россия – 2006» стала Татьяна Котова из Ростова-на-Дону.