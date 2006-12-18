Май Абрикосов продемонстрировал свое мужское достоинство, а Ксению Собчак ткнули лицом в грязь (ФОТО)

18 декабря 2006, 13:23

Завершились съемки церемонии вручения премии «Сердце «Дома-2». Поздравить участников реалити-шоу «Дом-2» с наступающим Новым годом и вручить им премии за выдающиеся достижения в области реалити-ТВ пришли популярные артисты. На съемках не обошлось без происшествий и забавных курьезов.

Эта премия вручается за выдающиеся достижения в области реалити-ТВ. Кто именно из участников «Дома-2» по итогам года достоин статуэтки в виде сердца, проткнутого отверткой, решила новообразованная Академия реального телевидения. Академиками новой телевизионной Академии стали бывшие участники реалити-шоу: Камила Галеева, Катя Тачева, Евгений Абузяров, Елена Беркова, Михаил Карасев, Майкл Кравченко, Давид Каландадзе, Ламин Малла, Айгюн Гасанова, Роксис, Герман Василенко, Анастасия Бабенко, Иван Буря, Владимир Трофимов и многие другие. Все они присутствовали на съемках новогоднего выпуска «Дома-2».
В премии заявлено 11 номинаций. Вкаждой из них - по трое претендентов на победу. Все они - участники самого популярного и продолжительного реалити-шоу России - телепроекта «Дом-2». Объявлять имена победителей в каждой из номинаций на сцену выходили популярные артисты. Конечно же, на съемках и в перерывах между ними не обошлось без курьезов и эксцессов.
Cамая скандальная пара осталась без приза

Церемонию вели «хозяйки» «Дома-2» Ксения Собчак и Ксюша Бородина. Они бесконечно подкалывали друг друга. Например, в разгар съемок Ксения Собчак начала громко причитать, что ей очень жарко в свете софитов и требовать, чтобы ей принесли колы. «Можно даже виски с колой!» - поддержала ее Бородина. «Это тебе, алкоголичка, виски. А мне просто колы!» - срезала Бородульку Собчак.
Стоило Бородиной нагнуться, чтобы достать спрятанную за стойкой бутылку минералки, как Собчак покровительственно говорила: «Да, да, Ксюшенька! На колени предо мною!».
Ведущие без конца обменивались колкостями, так что, когда дело дошло до вручения премии в номинации «Самая скандальная пара года», и ведущие снова начали препираться, линейный режиссер не выдержала, остановила съемку и обрушилась на Ксюш по громкой связи: «Хватит, девушки!». «На этот раз мы ссоримся по сценарию, - рассмеялись Собчак и Бородина. – Это у нас такая подводка к «Самой скандальной паре года»!». «Надо было в этой номинации наградить вас», - хмыкнула режиссер.
Бабочка чуть не погибла в огне

На съемках чуть не случился пожар. Вручать премию в номинации «Самый яркий мужской образ года» вышел бывший участник «Дома-2» Александр Нелидов. Чтобы продемонстрировать, что он тоже умеет создавать незабываемые образы, на спину Саша прицепил прозрачные крылья бабочки. Его новый образ так обрадовал Романа Третьякова и Степана Меньщикова, что прямо на сцене ребята подпалили Саше крылышки. Они оказались сделаны из легковоспламеняющегося материала. К счастью, в павильоне быстро нашелся огнетушитель.
Роман Третьяков, Степан Меньщиков и Май Абрикосов в этот вечер вообще были в ударе. Когда на сцену вышла Лера Массква, она пригласила троицу к себе на подтанцовку. Под песню «Лови пушистые облака» Май, Рома и Степа разыграли настоящую пантомиму с элементами акробатики. Они парили в воздухе и ловили друг друга, подбрасывали на руках поющую Масскву, от чего она выронила микрофон и принялась громко визжать. Съемки были остановлены, пришлось снимать второй дубль. На этот раз ребята подкидывали Леру более аккуратно. Номер получался феерическим, как вдруг в разгар танца Май Абрикосов попытался сесть на шпагат и... его брюки с треском разошлись по шву. Они буквально развалились на две половины. Обескураженный Май спешно ретировался со сцены под смех зала, а съемочной группе пришлось снимать третий дубль исполнения песни, уже без Мая.

Кого отправила к пластическому хирургу Анфиса Чехова

В этот вечер своими танцевальными талантами радовали зрителя не только участники телепроекта, но и его ведущие. Под каждую песню обе Ксюши начинали неистово двигать бедрами и размахивать руками. Посреди одной из песен Ксюша Собчак сорвала со своей соведущей накидку из лисы и принялась танцевать с ней весьма откровенный танец. Вскоре шкура оказалась у нее между ног.
В перерывах между съемками Собчак рассказывала анекдоты о себе: «Урок рисования в школе. Учительница говорит: А сегодня, дети, мы будем рисовать лошадку! Все достают карандаши, а ты, Собчак, сиди и не двигайся». «Ничего, Ксюха, я вот тоже похожа на лошадку Прожевальского», - «успокаивала» Собчак Ксения Бородина. «Не примазывайся», - не соглашалась Собчак.
Доставалось от Собчак не только ее соведущей, но и всем, кто оказывался в пределах ее досягаемости. Например, когда Анфиса Чехова задержалась с выходом на сцену, Ксюша закричала в микрофон: «Расширьте там проход, раз Афиса так не проходит», намекая на пышные формы госпожи Чеховой. Организаторы предупредили Собчак, что Анфиса уже рядом и лучше бы ей быть потактичнее. Девушка воскликнула: «Ну и что? Вы что, до сих пор во мне сомневаетесь? Если да, то спросите Волочкову, на что я способна!». А когда Анфиса все-таки появилась перед зрителями, Ксюша язвительно спросила, не хочется ли этой сексуальной диве, наконец-то, почувствовать себя простой девушкой и «снять с себя все эти доспехи». Чехова не растерялась и ответила, что сегодня она пришла сюда очень просто одетой, буквально в халате, а другие доспехи у нее не снимаются. «Ксюша, если надо, то могу дать телефончик своего пластического хирурга», - такими слова Анфисе удалось прекратить язвительные нападки Ксении Анатольевны.
Зато по полной программе Ксюше удалось запугать Мисс Мира, которая вручала награду в одной из номинаций. Девушка так растерялась, что не смогла вымолвить буквально ни слова, а ведущая лишь потирала ручки от удовольствия.

Собчак окунули лицом  … в пыль

Хуже всех пришлось гримеру Ксении Собчак. Все началось с того, что в разгар съемок Собчак спросила: «Я не блещу?» (имя в виду грим). «Ты блистаешь!» - закричали ей «домовцы» из зала. «Позовите гримера! Пусть поправят мне грим!» - скомандовала ведущая. Прибежала гримерша. Руки ее дрожали, по-видимому, от страха перед телезвездой, и вдруг она роняет кисточку для пудры на пол. Собчак закатывает скандал: «И что вы теперь мне этой кисточкой по лицу водить будете? Вы теперь должны пойти и купить новую кисточку! Вывалять все это в пыли и мне в лицо тыкать - это нормально?». Покричав, Ксения смирилась с тем, что другой кисточки у гримера под рукой нет. Грим был поправлен. «Домовцы» тут же начали прикалываться над Собчак: «Ксюха! У тебя на лице грязь какая-то!»

Талант против фанеры

В этот вечер пели не только приглашенные артисты, но и участники телепроекта «Дом-2». Ольга Бузова, Степа Меньщиков, Солнце, Алена Водонаева, Тори и Руслан, Давид Каландадзе и Боня исполнили свои песни на радость присутствующим. Если трогательные песни Солнца вызвали у некоторых зрителей слезы, то Степан Меньщиков, наоборот, изо всех сил старался развеселить гостей. Его хит «Бабы» вызвал бурю эмоций. Многие в зале повскакивали со своих мест и принялись лихо отплясывать в проходе. Одна женщина так увлеклась танцем, что не заметила, как с нее слетел парик. Не растерявшись, она схватила свои «волосы» и принялась подкидывать их в воздух и размахивать ими.

Май и Алена, вообще-то уже не являющиеся парой, на время съемок заключили временное перемирие. Ребята везде были вместе. Май даже вышел поддержать Алену на сцену во время ее исполнения песни «Рано - не поздно».

Отличились организаторы маленькой, но гордой фракции «Талант против понтов» из «Дома-2» - Виктория Карасева и Руслан Проскуров. Когда они вышли на сцену для исполнения своего рэпа «Slow», то Рассэл категорически отказался петь под фанеру. Он потребовал, чтобы ему включили фонограмму «минус один», хотя до него и все участники «Дома-2», и популярные артисты – все без исключения работали под «плюсовую» фонограмму, как это и бывает обычно во время съемок тв-концертов. Ребятам пошли навстречу. Так что рэп Рассэла прозвучит в предновогодней программе в живом исполнении.

После завершения съемок, участники отправились продолжать праздновать в бар, где гуляли почти до самого утра.

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