Андрей Данилко: «Я и при случае мог бы станцевать румбу»

Для того чтобы Вера в новом обличье выступила максимально ярко, Данилко взял паузу в гастролях и на два месяца «засел» дома, в Киеве. Чтобы отдохнуть, собраться с мыслями.



— Где Сердючка собирается «звездить» в новогоднюю ночь?



— По телевизору в нескольких «огоньках». Для меня Новый год — это самый страшный телевизионный период, но на этот раз я соглашался участвовать в новогодних передачах очень избирательно. Решил, что Сердючку надо показывать дозировано, чтобы не надоедала. А то у людей складывается впечатление, будто я топчусь на одном месте. Многие удивлялись, почему я отказался появиться на церемонии награждения «Золотой граммофон» в Москве. Ведь это считается очень престижным, и многие артисты готовы платить деньги, чтобы попасть на шоу. Но я не вижу в этом особой необходимости. Знаю по личному опыту: постоянно возникают проблемы со сценарием ведения концерта, обычно он очень «сырой», поэтому приходится все менять на ходу. Приходится его менять буквально за пятнадцать минут до выхода на сцену. Поэтому на экране все выглядит как какой-то перепуг. И так каждый раз. А я ведь отношусь к делу ответственно, нервничаю…



— А ты будешь работать в новогоднюю ночь?



¬- Пока не знаю. Мне хотелось бы остаться в Киеве.



— Стилист Анжела Лисица рассказывала, что ты попросил ее сделать образ Сердючки более лаконичным, избавить от мишуры…



—Сейчас Сердючка уже отходит от надоевших шуб. Хватит, проехали! Нужно обновляться. Она теперь станет модной современной дамой. Чтобы поработать над новым имиджем Сердючки я взял паузу — с октября нигде не выступаю, никуда не выезжаю. Успокоился чуть-чуть, отдохнул, собрался с мыслями, посидел в студии. Разложил для себя по полочкам, куда двигаться, как развиваться. Вот такой я молодец!



— Ты когда-то хотел сам стать режиссером. Не пропало желание?



—Для того, чтобы заняться режиссурой, нужно самому не сниматься.

Ты не можешь себя увидеть со стороны и объективно к себе относиться. Но я до сих пор не могу найти человека, который бы режиссировал наши номера.



— На каком этапе подготовки твой новый проект «Музыкальная сирень» с солистками сестрами Крейзи?



— Мы уже записали половину материала, но что касается образов – все в стадии разработки. Хочется, чтобы это было максимально точно. Скорее всего, что это выльется в пластинку. Главной по-прежнему будет Сердючка, но в предлагаемых обстоятельствах, в другой стилистике и эстетике. Мне кажется, что все стало как-то скучновато. Нужно расшевелить это сонное царство. Не хватает какого-то задора, дурканутости что-ли. Эту задачу я возлагаю на сестер Крейзи. Они будут выступать с программой «Вертикали бытия или Пистолет страсти». В данный момент точно не понимаю, как это будет выглядеть в окончательной версии. У меня пока идет поиск. Но песенки получались неплохие…



— В общем, скучать тебе некогда?



— А чего грустить? Был такой период, но прошел, слава Богу. Грустно, что уходят артисты высокого полета. Например, Любовь Полищук. Она одной из первых снималась в программе «СВ-шоу». Помню, какой она веселой и естественной… В гримерной перед съемками мы общались чисто по-человечески. Она произвела на меня очень приятное впечатление!



— А ты не соскучился по работе на телевидении?



— Думаю об этом. Когда смотрю телевизор, переключаю каналы, то вижу много игровых, конкурсных программ. А хочется просто развлекательную программу, которая бы поднимала настроение. А положительного на телевидении, кстати, мало. Судя по реакции на программу «Улетный отпуск», которую мы снимали в Италии, такие шоу вызывают интерес. Мне кажется, что можно сделать программу, скажем, ежемесячную, с участием европейских звезд, например, Томаса Андерса, Тото Кутуньо.



— А тебе самому какая из последних телепередач понравилась?



— «Танцы со звездами»! Считаю, что это был самый успешный украинский телепроект уходящего года. Это при том, что я не очень люблю бальные танцы. Кстати, в детстве я два с половиной года занимался во Дворце пионеров в Полтаве и очень неплохо танцевал.



- За кого ты болел на «Танцах со звездами»?



— Мне кажется, самой сильной парой были Могилевская и Яма. А самая потешная — Писанка и Коваленко. Меня тяжело растрогать, когда что-то смотрю по телевизору. А тут я сидел и страшно переживал за Вову Зеленского, и за Наталку, и за Русю. Снова почувствовал себя сентиментальным…Все было так трогательно!



Люди устали от политики, от негативных новостей. Но не секрет, что телепродюсеры, стараются нашим зрителям навязать циничную эстетику западного телевидения. А ведь нашему народу это не свойственно! «Танцы со звездами» - редчайший пример заимствования проекта, который несет позитив. Мы ведь все воспитывались на программе «В гостях у сказки».



Я, кстати, очень люблю смотреть канал «Ностальжи»? Смотрю на эту «Утреннюю почту», вижу, как все бездарно снято. Эти доморощенные клипы! О, мама моя! Но это же мое детство, значит, доброе, что-то светлое.



— Ты согласился бы участвовать в продолжении «Танцев…»?



— Ты с ума сошла! Это же очень тяжело. Я при случае мог бы вспомнить, как танцевать румбу, но нужно много времени на репетиции. А у меня другие планы.



— А как же азарт?



— У меня нет такого. У меня есть желание сделать хорошую концертную программу. Например, есть «Комеди-клаб» и «Аншлаг», у каждой из этих программ своя аудитория. Но мне хотелось бы заполнять ту нишу, которую Сердючка занимала в разговорном жанре, номера, которые строились все-таки больше на драме. Такой смех сквозь слезы. Через смешное говорили о серьезном. Это было чувственно, а этого сейчас нет. Почему я четыре года вообще не выступал с разговорными номерами? Для того чтобы уйти от того юмора, найти новый почерк.



— Вы сейчас общаетесь с Пугачевой?



— Конечно. Был на ее концерте в Киеве. Да уже вся желтая пресса об этом написала! И откуда они это все узнают? Я же старался не попадаться на глаза. А то пишут, что я пытаюсь греться в лучах чужой славы, сам набиваюсь к Алле в друзья.

